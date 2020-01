Neuer 8K-QLED-Fernseher von Samsung Rahmenlos durch die Nacht

Wenn man wenig zu erzählen hat, dann wenigstens laut. So könnte das Motto für Samsungs Präsentation am Sonntagabend in Las Vegas gelautet haben. Laut war es und die Lightshow blendete das Publikum zeitweise mit grellen Blitzen. Viel zu berichten gab es dagegen nicht. Das Highlight sollte sein, dass das neue TV-Topmodell der Koreaner, der Q950TS, seinen 8K-Bildschirm fast rahmenlos zusammenhält.

Betrachtet man den Fernseher von vorne, ist der Rahmen tatsächlich kaum zu bemerken - zumindest nicht auf der nur schlecht ausgeleuchteten Präsentationsfläche, die Samsung im Caesars-Palace-Hotel angemietet hat. Ob die mangelhafte Beleuchtung Absicht war, lässt sich kaum sagen, aber objektiv einschätzen kann man so nicht, ob der nur 2,3 Millimeter breite Rahmen wirklich einen Vorteil bringt. Im harten Kontrast zu den ständig laufenden Demofilmchen, ist er kaum zu sehen.

Laut Samsung werden 99 Prozent der Vorderseite des neuen 8K-Fernsehers vom Display ausgenutzt. Das Design sei an das der Infinity-Displays der Galaxy-Smartphones angelehnt, heißt es. Ganz erreicht der neue Fernseher deren Raffinesse aber nicht. Dafür fehlt noch die Wölbung des Bildschirms um die seitlichen Kanten.

Doch sehr dünn ist er auf jeden Fall, er misst nur 15 Millimeter von der Vorder- zur Rückseite. Um das zu ermöglichen, wurden Empfangstechnik und Bildaufbereitung in ein externes Gehäuse ausgelagert. Die Koreaner machen das bei ihren Oberklasse-TVs schon seit Jahren so. Außer, dass der Fernseher dünner wird, hat diese Technik den Vorteil, dass nur ein oder zwei dünne Kabel zum TV verlegt werden müssen. Die Technikbox selbst kann man dagegen, samt Blu-ray-Player, Streaming-Boxen und deren Kabeln, dezent in einem Schränkchen verbergen.

8K könnte gut aussehen

So schick der neue Samsung-TV auch sein mag, uneingeschränkt empfehlen kann man ihn nicht. Denn so gut seine 8K-Bildqualität auch ist - und die kann dem ersten Anschein nach wirklich beeindrucken - , ausnutzen lässt sie sich nur mit 8K-Inhalten, die bisher und auf absehbare Zeit noch Mangelware bleiben. Ein leistungsstarker Prozessor soll sich deshalb bemühen, niedriger aufgelöste Videos und Filme auf 8K-Format zu bringen. Künstliche Intelligenz soll dabei helfen, möglichst realistische Ergebnisse zu erzielen und nicht einfach nur Pixel zu vervielfachen. Bei der Präsentation sah das gut aus - wie gut das im Alltag funktioniert, kann nur ein Test zeigen.

Samsung bemüht sich überdies, die Bildqualität per Streaming übertragener Filme zu optimieren. Das geht allerdings nur in Zusammenarbeit mit den Streaming-Anbietern und deshalb vorläufig nur mit Amazons Prime Video.

Eine weniger aufwendige Technik zur Verbesserung der Bildqualität nennt Samsung Adaptive Picture. Sensoren messen dafür die Umgebungshelligkeit und stellen Kontrast und Helligkeit des Fernsehers entsprechend ein. So soll sich etwa intensive Sonneneinstrahlung ausgleichen lassen, indem das Bild heller und kontrastreicher eingestellt wird. Abends hingegen würden beide Werte herabgeregelt, um das Bild angenehmer erscheinen zu lassen.

Klingt gut

Ausgesprochen interessant klingt, was Samsung für den Klang des QLED 8K verspricht. Obwohl ultraflach soll der fett und räumlich tönen, einen Klangeindruck produzieren können, dessen Räumlichkeit der eines 5.1-Surround-Systems gleichkommt. Unter anderem soll dabei eine Technik helfen, die als Object Tracking Sound Plus (OTS+) bezeichnet wird. Diese soll erkennen, wenn sich im Film ein Objekt über den Bildschirm bewegt und dessen Ton entsprechend im Raum bewegen, also etwa von links nach rechts verschieben.

Beim ersten Ausprobieren klappte zumindest die räumliche Darstellung von Klangereignissen sehr gut. Wenn etwas von links oben nach rechts unten durchs Bild wanderte, konnte man das auch hören. Nur so richtig fett wurde der Ton dabei nicht. Das änderte sich, als an den 8K-TV eine passende Soundbar samt Subwoofer angeschlossen wurde. Anders als üblich werden dabei die eingebauten Lautsprecher des Fernsehers nicht abgeschaltet. Das Ergebnis war ein angenehm kräftiges, gleichzeitig luftiges Klangbild.

Staubsauger-Übertönungsfunktion

Eine Neuerung, die weniger der Klangqualität als der Sprachverständlichkeit zugute kommt, nennt Samsung Active Voice Amplifier. Gezeigt wurde, wie durch diese Funktion die Verständlichkeit von Sprache verbessert wird, wenn Nebengeräusche, wie etwa ein Staubsauger oder ein Küchenmixer den Klang stören. Subjektiv hörte es sich aber schlicht so an, als würde die Lautstärke erhört, wenn es in der Umgebung laut wird.

So ist der Q950TS genannte 8K-Fernseher letztlich ein hervorragendes TV-Gerät mit herausragender Bild- und Tonqualität. Aber auch ein TV-Gerät, dem es an passendem 8K-Content fehlt, den man bräuchte, um die teure Technik auszureizen. Wie teuer er genau wird, wenn er voraussichtlich im März auf den Markt kommt, lässt Samsung bisher offen. Teurer als andere TV-Geräte dieser Klasse wird er auf jeden Fall. Experten vermuten einen gerade noch vierstelligen Preis.