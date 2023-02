Ohne Google-Konto geht nichts

Was Chromebooks von den meisten anderen Laptops auf dem Markt unterscheidet, ist das Betriebssystem. Statt mit dem marktführenden Windows oder Apples macOS läuft auf ihnen Googles PC-Betriebssystem Chrome OS, das darauf ausgerichtet ist, online zu arbeiten. Statt also Programme auf dem Computer zu laden, lässt man die meisten Anwendungen in Googles Chrome-Browser laufen. So kann man etwa Gmail nutzen, aber auch das Office-Paket Microsoft 365 – zumindest in der Online-Version.