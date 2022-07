»Dark Fibre« Untersee-Internetkabel finden Wale

Möglich ist dies, weil Bartwale ihre berühmten Gesänge auf sehr niedrigen Frequenzen verbreiten. Sie sind daher auf lange Distanzen zu hören und versetzen auch die Datenleitungen am Meeresboden in Schwingung. Indem sie Licht einer speziellen Wellenlänge durch die ungenutzten Glasfasern schickten, konnten die Wissenschaftler der Universität Trondheim diese Schwingungen von der Küste aus registrieren. In einem aktuellen Beitrag in der Zeitschrift »Frontiers in Marine Science« stellen sie ihre Methode vor.