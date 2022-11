Auch in anderen Ländern dienten Telefonzellen als Kulisse. Etwa in Kultstreifen wie »Fahrstuhl zum Schafott« (1958) mit Jeanne Moreau, »Dirty Harry« (1971) mit Clint Eastwood, »Matrix« (1999) mit Carrie-Anne Moss und »Nicht auflegen« (2002) mit Colin Farrell. Manchmal waren sie sogar magische Orte. Wo wie etwa in »Harry Potter und der Orden des Phönix« (2007), in dem ein typisches rotes Londoner Telefonhäuschen als Eingang zum Zaubereiministerium fungiert.

Besonders symbolisch setzte Altmeister Alfred Hitchcock die Telefonzelle ein. Im 60 Jahre alten Horror-Klassiker »Die Vögel« schaut Tippi Hedren als Melanie Daniels anfangs auf gefiederte Tierchen in einem Käfig. Später ist sie im Sturm mordlustiger Vögel in einer Telefonzelle gefangen – wie in einem Käfig. Nur knapp kann sich Hedrens Figur hinaus und in ein Haus retten, bevor die Scheiben der Telefonzelle nach Sturzflugattacken der Vögel zu Bruch gehen. Der TV-Sender Arte hat dem Thema »Telefonzellen im Film« sogar eine Folge seiner Serie »Blow Up« gewidmet.

Duschen statt telefonieren

Auch wenn Telefonhäuschen und -zellen weitgehend aus dem Straßenbild verschwunden sind: Viele ältere Menschen erinnern sich gut daran, wie aufwendig es sein konnte, sich zum Beispiel aus dem Urlaub zu melden, um zu mitzuteilen, dass man gut angekommen ist. Heute würde man das per iMessage oder WhatsApp erledigen. Nostalgiker können in Frankfurt am Main im Museum für Kommunikation weit mehr als 50 Objekte rund um die öffentliche Telefonie ansehen.