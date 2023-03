Die Lücken stecken tief in der Hardware: Sicherheitsforscher des Projekts Google Zero haben eine Reihe von Schwachstellen in mehreren von Samsung hergestellten Exynos-Modemchips gefunden. Die Chips werden genutzt, um mobile Datenverbindungen herzustellen. Unter den betroffenen Geräten sind das Samsung Galaxy S22 und das Galaxy A71, aber auch aktuelle Pixel-Smartphones von Google sowie Modelle weiterer Hersteller. Zudem könnten auch Smartwatches, Wearables sowie per Mobilfunk vernetzte Autos angegriffen werden.