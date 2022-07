Güldenring sagt, er könne nicht abschätzen, wie viele Betroffene sich melden werden. Ich soll ihn in einem Jahr noch mal fragen – was ich tun werde. Aber mit Standardmethoden könne sein Team etwa zehn Geräte pro Woche untersuchen, was erahnen lässt, wie groß der Bedarf sein könnte.

Manchmal wird es wesentlich länger dauern, schon allein, weil die Betroffenen nicht immer in der Lage sein werden, nach Berlin zu reisen und ihre Geräte zu übergeben. Güldenring verspricht, »kreativ« zu sein, wenn es darum geht, auch aus der Ferne Hilfe zu leisten. Ausgefeilte Überwachungssoftware hinterlässt zudem kaum Spuren, schon Pegasus ist schwer zu fassen.

Es sagt schon einiges über den global gesehen beklagenswerten Zustand der Pressefreiheit aus, wenn so ein Team von Anfang an auf Hunderte Fälle im Jahr ausgelegt wird. Zumal es mit dem kanadischen Citizen Lab und Amnesty Tech längst zwei weitere etablierte Gruppen gibt, die Medienschaffenden und Menschenrechtlern so eine technische Unterstützung anbieten. Aber Christian Mihr, Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen in Deutschland, sagt, die Planung habe vor einem Jahr begonnen und richtete sich nach dem Bedarf, der durch die Pegasus-Enthüllungen entstanden war. Er selbst wäre angesichts der Digitalisierung »überrascht«, wenn die neue Einrichtung nicht sogar noch wachsen müsste.

Um jetzt doch noch mit einem positiven Gedanken abzuschließen: Das Digital Security Lab ist keine rein defensive Idee zur Abwehr von Überwachungsversuchen. Die Reporter ohne Grenzen wollen damit auch IT-forensische Beweise sammeln, um die Überwacher mit juristischen Mitteln angreifen und zur Rechenschaft ziehen zu können.