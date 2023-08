Drohnen mit großer Reichweite beschränkt

Nach einem Bericht der »South China Morning Post« fielen bisher etwa Drohnen unter die verschärfte Exportkontrolle, die eine Stunde lang außerhalb der Sichtweite der Piloten operieren können. Nun wurde diese Zeitspanne auf 30 Minuten halbiert.

China verfügt über eine große Industrie zur Herstellung von Drohnen und exportiert in verschiedene Märkte, darunter die Vereinigten Staaten und Europa. Für den Hobbymarkt produzierte Drohnen werden von den neuen Vorschriften voraussichtlich nicht betroffen sein, allerdings könnten Profi-Modelle, die unter anderem von Polizeibehörden eingesetzt werden, künftig schwerer zu beschaffen sein. In den USA hatte der Bundesstaat Florida für öffentliche Stellen einen strikten Bann gegen Drohnen aus chinesischer Produktion verhängt, was zu deutlichen Kostensteigerungen führte , manche Anwendungen mussten ganz eingestellt werden.