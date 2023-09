Die Patronen eignen sich nicht zum Wiederbefüllen, da sie nur in den für das jeweilige Tintenabo freigeschalteten Druckern funktionieren. Das heißt auch: Die Abo-Anbieter haben übers Internet die Kontrolle über den Drucker und können, etwa nach Kündigung des Abos, die Patronen sperren. Zum Weiterdrucken muss man dann selbst gekaufte Patronen einsetzen. Brother gestattet sofortige Tarifwechsel oder Kündigung, wobei Restkontingente allerdings verfallen. Die anderen Abos lassen sich monatlich kündigen. Bei Tarifwechseln auf eine niedrigere Stufe kann man das größere Kontingent bis zum Monatsende noch ausnutzen – man hat es ja bezahlt. Wechsel auf höhere Tarifstufen gelten dagegen sofort.

Einige Vorteile finden sich oft erst in den Vertragsbedingungen oder in Fußnoten: So gewährt Brother eine Gerätegarantie für die Laufzeit des EcoPro-Abos. Epson bietet unter dem Namen »ReadyPrint« gleich eine ganze Reihe verschiedener Dienste an: »Flex« kennzeichnet das eigentliche, nach Seiten abgerechnete Abo, bei »ReadyPrint Go« bestellt der Drucker ebenfalls automatisch neue Patronen, die man aber bezahlen muss. Hier handelt es sich um einen einfachen Lieferservice und nicht um ein Abo – also Vorsicht bei der Auswahl! ReadyPrint EcoTank geht vom Flex-Abo noch einen Schritt weiter: Hier bekommt man gleich den passenden Tintentank-Multifunktionsdrucker hinzu, muss je nach Modell aber eine »Aktivierungsgebühr« von 80 oder 130 Euro zahlen. Dann gibt es aber für 10 Euro im Monat 500 Seiten, oder 3000 Seiten für 30 Euro – für extrem hohe Druckaufkommen. Für den geleasten Drucker gibt Epson eine Garantie für die gesamte Laufzeit (maximal 5 Jahre).