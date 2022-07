Zum Verkaufsstart ist das Angebot allerdings aus zwei Gründen eingeschränkt: Zum einen hat SpaceX noch nicht überall die behördliche Genehmigung, um den Dienst anzubieten. Wer etwa eine deutsche Versandadresse angibt, wird von der Website abgewiesen; wer hingegen in Miami bestellen will, bekommt ein Angebot. Zum anderen ist das Satelliten-Netz noch nicht dicht genug, um jeden Punkt der Erde zu erreichen. Derzeit sind Küsten in Europa, um Nordamerika, Australien und Südamerika abgedeckt. Nach und nach soll das Angebot ausgeweitet werden. Erst am Donnerstag hat SpaceX nach eigenen Angaben 53 neue Starlink-Satelliten in die Erdumlaufbahn gebracht.