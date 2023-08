Knapp sieben Millionen Euro hat die Europäische Union nach eigenen Angaben seit Juli 2020 in das Gemeinschaftsprojekt »Exfiles« gesteckt. Niederländischen Forschern zufolge hat sich die Investition gelohnt. Wie es in einem am Montag veröffentlichten Bericht des Forensischen Instituts der Niederlande heißt, ist es Ermittlern gelungen, Hunderte verschlüsselte Telefone, sogenannte Kryptohandys, von Kriminellen zu entschlüsseln. Die dabei gefundenen Informationen seien für »Ermittlungen im Bereich der schweren Organisierten Kriminalität« verwendet worden.