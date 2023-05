Und nicht nur das, sie fühlen sich auch noch gut an. Die Ohrmuscheln und der Kopfbügel sind angenehm weich gepolstert, fühlen sich wertig an. Die Farbgebung mit kontrastierenden orangefarbenen Elementen ist modern, die Größenverstellung erfolgt stufenlos mit einem sanften Gleiten der Trageelemente. Für den Transport lassen sich die FairBuds XL zusammengeklappt in eine mitgelieferte gepolsterte Tasche verstauen.

Das war es aber auch schon mit dem Zubehör. Nicht einmal ein Ladekabel für den USB-C-Anschluss liegt im Karton, ein Ladegerät auch nicht. Wer so etwas nicht schon hat, muss diese Kosten also zum Kaufpreis von 249 Euro addieren. Auch ein Audiokabel gehört nicht dazu, die Nutzung am Bord-Entertainmentsystem von Flugzeugen ist ohne Zubehör also nicht möglich. Das ist schade, denn mit den vom Hersteller versprochenen 30 Stunden Akkulaufzeit würden sie sich bestens für Langstrecken eignen.