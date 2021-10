Fake-Phones in Onlineshops Wie Betrüger Smartphones fälschen

In populären Onlineshops bieten Kriminelle teils dreist gefälschte Handys als Schnäppchen an. Das Magazin »c't« erklärt, wie die Masche funktioniert und was man tun kann, wenn man betrogen wurde.

Von »c't«-Redakteur Jan-Keno Janssen