Manche jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen in diesen Firmen wohl von älteren Kolleginnen und Kollegen an die Technik herangeführt werden. In einer Bitkom-Umfrage von 2019 hieß es, »Drei von zehn Jugendlichen haben noch nie von Faxgeräten gehört«. Es ist kaum anzunehmen, dass dieser Wert in den vergangenen Jahren gestiegen ist.