Der linke Bildausschnitt (a) ist unterbelichtet: Am linken Rand werden Schatten bereits beschnitten, während rechts wertvoller Belichtungsspielraum verschenkt wird. Beim nachträglichen Aufhellen führt das zu sichtbarem Rauschen. Im mittleren Bildausschnitt (b) wird korrekt "nach rechts" belichtet: So hell wie möglich, ohne dass es zu einem nennenswerten Clipping in den Schatten oder Lichtern kommt. Wahrscheinlich überbelichtet. Im rechten Bildausschnitt (c) werden Lichter beschnitten. Achtung: Das KameraHistogramm kann hier täuschen, da es auf dem JPEG-Algorithmus der Kamera basiert. Je nach Kamera kann das Raw-Format noch Reserven in den Lichtern haben, so dass dies sogar die optimale Belichtung sein könnte.

Foto: DOCMA