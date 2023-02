Galaxy S23 Samsungs Smartphones leiden unter Speicher-Blähungen

Weil Googles Android-Lizenzbedingungen den Herstellern von Android-Smartphones aber vorschreiben, dass bestimmte Google-Apps auf dem Startbildschirm zu sehen sein müssen, bedeutet Samsungs Strategie, das vieles doppelt vorkommt: Zwei Browser, zwei Sprachassistenten, zwei Fotoalben und vieles mehr. Auf den Smartphones sind die Apps der einen Firma in einem Ordner »Samsung«abgelegt sind, die der anderen im Ordner »Google«. Gleich daneben ist der Ordner »Microsoft« zu finden – Office, Outlook, OneDrive und LinkedIn sind auch schon vorinstalliert, falls Sie die mal benötigen. Die Gerätehersteller machen das nicht aus reiner Kundenliebe. Für manche Apps werden lukrative Provisionen gezahlt, wenn sie vorinstalliert sind.

Aufgeblasen

Bloatware, aufgeblasene Software, wird so etwas genannt – und die ist überall unterschiedlich umfangreich. So gehört es etwa zum Standard, dass auf Smartphones, die man über Mobilfunkprovider bezieht, auch deren Apps installiert sind. Auf dem T-Phone gehören dazu MeinMagenta, Magenta TV und MagentaCloud. Oft werden auch beispielsweise Apps von Streaminganbietern wie Netflix oder Spiele ab Werk installiert. Beim S23 führt das zu teils drastischen Unterschieden bei der Größe des Systems, wie »Sammobile « berichtet. So begnügt sich ein S23 Ultra in Indien demnach mit immer noch stattlichen 38 GB während dasselbe Modell in den Niederlanden dafür 58 GB benötigt.

Wenn Sie selbst herausfinden wollen, wie viel Speicherplatz das Betriebssystem ihres Smartphones belegt, schauen Sie doch mal nach. Auf aktuellen Samsung-Smartphones sollte die entsprechende Angabe in den Einstellungen unter Akku und Gerätewartung bei Speicherplatz zu finden sein. Bei vielen anderen Android-Handys ist der fragliche Eintrag in den Einstellungen unter Speicher zu sehen.