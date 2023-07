Daran wird sich in diesem Jahr nichts ändern, vielmehr hat der Smartphone-Marktführer seine Preise noch erhöht. So steht das neue Galaxy Z Fold5 in der Top-Ausstattung mit einem Terabyte Speicher mit Preisen »ab 2259 Euro« auf der Preisliste, das sind gut 100 Euro mehr, als sein Vorgänger gekostet hat. Beim kleineren Galaxy Z Flip5 fällt der Aufschlag geringer aus, er liegt bei 50 Euro für das neue Einstiegsmodell mit 256 GB Speicher, das nun ab 1199 Euro angeboten wird.