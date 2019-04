30 Jahre Game Boy Die Handkonsole, die 3000 Mal die Erde umrundete

Ein Monochrom-Bildschirm kaum größer als eine Streichholzschachtel, keine Hintergrundbeleuchtung, nur 8 Kilobyte Arbeitsspeicher und ein Prozessor mit 4,19 Megahertz: Nach heutigen Maßstäbe klingen die technischen Daten des Game Boys lächerlich. Als Nintendo seinen ersten modulbasierten Handheld am 21. April 1989 in Japan vorstellte, störte das jedoch kaum jemanden. Im Gegenteil: Die tragbare Spielkonsole war heiß begehrt, bis zum Jahresende verkaufte sie sich knapp 300.000 Mal.

Die Fans von damals kannten das mobile Spielen zwar schon von Nintendos beliebten "Game & Watch"-Geräten und vergleichbaren LCD-Games. Sie sehnten sich jedoch auch unterwegs nach komplexeren Spielerlebnissen mit einem höheren Grad an Interaktion. Eine solche Erfahrung bot dann "Super Mario Land".

In dem eigens für den Game Boy entwickelten Jump 'n' Run musste Nintendo-Ikone Mario in vier verschiedenen Welten immer neuen Gefahren trotzen. Das unter Mitwirkung von Game-Boy-Erfinder Gunpei Yokoi entwickelte Spiel demonstrierte die Vorzüge des 220 Gramm leichten Handhelds und weckte weltweit Begehrlichkeiten.

Sogar in Südkorea, wo Produkte aus Japan Anfang der Neunzigerjahre verboten waren, konnte man den Game Boy kaufen: Hyundai umging den Import-Stopp, indem man eine Lizenzvereinbarung mit Nintendo einging und das Gerät unter dem Namen "Comboy Mini" anbot.

Effiziente Zielgruppenerweiterung

Doch Nintendo wollte nicht nur seine Stammkundschaft begeistern, sondern auch neue Zielgruppen erschließen. Um dieses Vorhaben umzusetzen, bündelte das Unternehmen die Hardware zum Start in den USA (31. Juli 1989) und Europa (28. September 1990) mit "Tetris" aus der Feder des russischen Ingenieurs Alexei Paschitnow. Ein cleverer Schachzug, denn das Klötzchen-Stapel-Spiel sprach verschiedene Typen an und bot zudem einen tollen Zweispieler-Modus über das sogenannte Linkkabel.

Auch der russische Kosmonaut Alexander Serebrov liebte seinen Game Boy samt "Tetris" - so sehr, dass er beides 1993 mit auf die Raumstation Mir nahm, wo der Handheld insgesamt 196 Tage verbrachte und mehr als 3000 Mal die Erde umrundete. Am 5. Mai 2011 wechselte Serebrovs Weltraum-Game-Boy samt "Tetris"-Modul beim britischen Auktionshaus Bonhams für 1220 Dollar den Besitzer.

Der Siegeszug der Taschenmonster

Andere Titel wie "Dr. Mario" oder das dank Spezialadapter zu viert spielbare "F-1 Race" setzten beim Mehrspielermodus ebenfalls auf das Linkkabel und festigten so den Ruf des Game Boys als Spaßbringer für Jung und Alt.

Und dann kam noch das Rollenspiel-Duo "Pokémon Rot" und "Pokémon Blau", das im Westen erstmals im Herbst 1998 erschien und in Deutschland ab 1999 erhältlich war. Der Clou hier: Jede Edition enthielt Kreaturen, die in der jeweils anderen Fassung fehlten. Wer alle 151 Pokémon einfangen wollte, musste sich mit Gleichgesinnten treffen, um die noch benötigten Taschenmonster via Linkkabel zu tauschen.

Eine brillante Gamedesign-Idee - und ein weiterer Grund, warum der zu diesem Zeitpunkt technisch längst veraltete Game Boy weiter reißenden Absatz fand.

Kontinuierliche Hardware-Evolution

Entscheidend für den Langzeiterfolg der Marke Game Boy war jedoch nicht nur die Fülle an innovativen Spielen. Nintendo veröffentlichte auch immer wieder Neuauflagen der Ur-Hardware und legte dabei Wert auf Abwärtskompatibilität zu den vorherigen Geräten. Somit konnten Nutzer ihre alten Module stets weiterverwenden.

30 Jahre Game Boy Links ein Steuerkreuz, rechts die Aktionstasten B und A, dazu die Auswahltasten "Select" und "Start": Das Controller-Layout des klassischen Game Boys war bewusst an das die erfolgreiche 8-Bit-Heimkonsole Nintendo Entertainment System (NES) angelehnt. Der Game Boy Pocket kam im Juli 1996 auf den Markt. Er wog nur noch 125 statt 220 Gramm und bot ein echtes Schwarz-Weiß-Display, welches das Verschmieren des Bilds bei schnellen Bewegungen stark reduzierte. Daddeln im Dunkeln: Der nur in Japan erhältliche Game Boy Light verfügte über eine Hintergrundbeleuchtung. Mit zwei AA-Batterien konnte man bei eingeschaltetem Licht etwa zwölf Stunden spielen. Der TFT-Bildschirm des Game Boy Colors konnte 32.000 unterschiedliche Farben darstellen, 56 davon parallel. Mit technischen Kniffen gelang es einigen Entwicklern sogar, mehr als 2000 Farben gleichzeitig anzuzeigen. Unterstützt wird dieser Darstellungsmodus unter anderem von "Alone in the Dark: The New Nightmare". Zum Start erschien der Game Boy Color in fünf verschiedenen Farbvarianten. Außerdem veröffentlichte Nintendo zwei Versionen mit transparentem Gehäuse, darunter die hier abgebildete "Atomic Purple"-Edition. Als Nintendo den Game Boy Advance am 21. März 2001 veröffentlichte, begeisterte er mit leistungsstarker 2D-Hardware und voller Abwärtskompatibilität zu bisherigen Game-Boy-Modellen. Vielfach kritisiert wurde die fehlende Display-Beleuchtung. Aufklappbar, etwa halb so groß wie der ursprüngliche Game Boy Advance, Hintergrundbeleuchtung, nachladbarer Akku: Mit diesen Funktionen wurde der Game Boy Advance SP zum Publikumsliebling. Trotz austauschbarer Frontcover und ultrakompakten Abmessungen setzte sich der 2005 veröffentlichte Game Boy Micro nie durch. Großes Manko: Das Gerät konnte keine Game-Boy- und Game-Boy-Color-Module abspielen. Der Super Game Boy Adapter für die 16-Bit-Heimkonsole Super Nintendo erschien im Juni 1994 und ermöglichte das Abspielen von Game-Boy-Modulen auf dem Fernseher. Ein weiteres ungewöhnliches Zubehörteil: die Game-Boy-Kamera. Sie fand im Modulschacht des Geräts Platz, schoss Fotos mit einer Auflösung von 128 x 128 Pixeln und galt 1999 laut dem Guinness-Buch der Rekorde als kleinste Kamera der Welt - für kurze Zeit zumindest. Die Fotos ließen sich mit dem zeitgleich erhältlichen Game Boy Printer ausdrucken. Der hierzulande am 20. Juni 2003 erschienene Game Boy Player für Nintendos Gamecube-Konsole ist sozusagen der große Bruder des Super Game Boy. Einfach ein Game-Boy-, Game-Boy-Color oder Game-Boy-Advance-Spiel in den Modulschacht an der Front stecken, die mitgelieferte Boot Disc einlegen, und schon konnte man seine Modulsammlung am Fernsehen spielen. Beim legendären Puzzlespiel "Tetris" geht es darum, in den Bildschirm "fallende" Blöcke so zu stapeln, dass sich lückenfreie horizontale Linien bilden. Mit "Tetris 99" veröffentlichte Nintendo am 14. Februar 2019 eine Battle-Royale-Variante für die Nintendo Switch. Voraussetzung zum Spielen ist allerdings eine Mitgliedschaft beim Dienst Nintendo Switch Online. Das Jump'n'Run "Super Mario Land" war einer der Starttitel für den Game Boy. Es rangiert auf Platz vier der meistverkauften Game-Boy-Spiele, 18 Millionen Module wechselten den Besitzer. Nintendos Entwicklerikone Shigeru Miyamoto ("Super Mario", "The Legend of Zelda") war an der Entwicklung dieses Hits übrigens ausnahmsweise nicht beteiligt. Ein Junge zieht los, um bizarre Kreaturen zu fangen und so der beste Pokémon-Trainer der Welt zu werden: Mit diesem Spielkonzept legten Entwickler Game Freak und Publisher Nintendo auf dem Game Boy den Grundstein für die Multimillionen-Dollar-Marke "Pokémon", die sich bis heute großer Beliebtheit erfreut. Mit "Wario Land: Super Mario Land 3" spendierte Nintendo Marios Erzrivalen Wario 1994 erstmals ein komplett eigenes Spiel. Fans liebten den Plattformer, der sich knapp 5,19 Millionen Mal verkaufte. Der Puzzle-Hit "Dr. Mario" erschien 1990 in Japan zeitgleich für NES und Game Boy. Aufgabe des Spielers: Herabfallende Pillen so anzuordnen, dass mindestens vier gleichfarbige Blöcke nebeneinanderstehen. Der Screenshot zeigt die Darstellung auf dem Game Boy Color. Einige Game-Boy-Spiele machten mit einem Super-Game-Boy-Adapter eine noch bessere Figur. "Kirby's Dream Land 2" etwa bot unter anderem erweiterte Soundeffekte, einen bunten Rahmen und ein eigenes Farbschema. "The Legend of Zelda: Link's Awakening " (1993) gilt als eines der besten Game-Boy-Abenteuer überhaupt. 1998 erschien eine für den Game Boy Color optimierte Fassung mit dem Namenszusatz "DX". Und so sieht das im Februar 2019 angekündigte Remake von "The Legend of Zelda: Link's Awakening" für die Nintendo Switch aus. Erscheinen soll es noch im Laufe des Jahres.

Los ging's mit dem Game Boy Pocket im Jahr 1996. Er war kleiner, 95 Gramm leichter und bot ein neues Schwarz-Weiß-Display, welches Schlieren beim Spielen sichtbar reduzierte. Eine integrierte Hintergrundbeleuchtung gab es beim Game Boy Pocket jedoch ebenfalls nicht. Diese wurde erst ab April 1998 mit dem nur in Japan erhältlichen Game Boy Light eingeführt.

Im Herbst desselben Jahres veröffentlichte Nintendo noch den Game Boy Color und brachte damit erstmals Farbe ins Spiel. Praktisch: War ein Spiel nicht eigens für den Game Boy Color konzipiert, konvertierte das System die Grautöne automatisch in eine vorgegebene Farbpalette, die der Nutzer auch anpassen konnte.

Außerdem kam das neue Farbwunder mit einem Infrarot-Port daher. Das war ideal zum stressfreien Tauschen in der "Pokémon"-Reihe, die mit der Goldenen und Silbernen Edition noch einmal große Verkaufserfolge erzielte.

Der Game Boy Advance: 32-Bit-Power

Allzu lange währte die Vorherrschaft des Game Boy Color allerdings nichts, denn bereits 2001 stand die Nachfolgegeneration bereit. Im Game Boy Advance (GBA) werkelte ein mit 16,77 Megahertz getakteter 32-Bit-RISC-Prozessor, der Spiele auf dem Niveau der Heimkonsole Super Nintendo darstellen konnte.

Ordentliche 3D-Optik beherrschte der GBA noch nicht, viele Fans störte das aber nur bedingt. Sie liebten 2D-Hits wie "The Legend of Zelda: The Minish Cap", die Vampirjäger-Reihe "Castlevania" oder das Runden-Strategiespiel "Advance Wars".

Rückblickend betrachtet ging der GBA allerdings erst mit der Einführung des "SP"-Modells durch die Decke. Dieses ließ sich zusammenklappen: Dank des bierdeckelgroßen Grundrisses passte es in wirklich jede Westentasche, und obendrein punktete es mit zuschaltbarer Bildschirmbeleuchtung sowie wiederaufladbarem Akku.

Bliebe noch der Game Boy Micro aus dem Jahr 2005, das letzte Modell der Game-Boy-Produktreihe. Mit Maßen von 10 mal 5 mal 1,8 Zentimetern war er ein wahrer Winzling - und für viele Fans etwas zu klein. Für lange Spielsessions eignete er sich dadurch kaum.

Weil Nintendo außerdem nahezu zeitgleich die ersten Geräte des Nintendo DS (kurz für Dual Screen) auf den Markt brachte, rangiert der Micro auf den hinteren Rängen der ansonsten beeindruckenden Verkaufsstatistik des Game Boys. Bis heute hat sich die komplette Game-Boy-Familie über 200 Millionen Mal verkauft.