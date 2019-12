Girokarten Deutschlandweite Störung beim bargeldlosen Bezahlen

Bargeld lacht. Ausgerechnet an einem der umsatzstärksten Tage des Jahres kann diese Aussage von vielen Menschen wohl nur noch als schlechter Scherz aufgefasst werden. Denn Berichten in sozialen Medien zufolge verzweifeln am Montagnachmittag Zigtausende Menschen in Deutschland an den Kassen von Supermärkten und Elektronikfachgeschäften, weil dort die Systeme zum Bezahlen mit Girokarten ausgefallen sind.

Das Ausmaß des Ausfalls ist derzeit kaum abzuschätzen. Auf Twitter und Facebook ist davon die Rede, dass das bargeldlose Bezahlen beispielsweise bei Saturn, Mediamarkt, Aldi, Rossman, Real, dm, vielen anderen Handelsketten und beispielsweise im gesamten Berliner Hauptbahnhof nicht mehr möglich ist. Vor den Kassen bilden sich lange Schlangen, in vielen Berichten ist von chaotische Zuständen die Rede.

Ich bin durch mit allen GeschenkenWar heute nochmal voller als schon am Wochenende, ist einfach gg! Gut, dass erst jetzt die Kartenzahlung ausgefallen istBig uff #kartenzahlung pic.twitter.com/9NHoMW8FAM — aSmoogl (@aSmoogl) December 23, 2019

Weil daraufhin offenbar viel Betroffene versuchen, sich mit Bargeld einzudecken, bilden sich auch vor Geldautomaten und Banken lange Schlangen. Doch auch das Abheben von Geld per Girokarte ist vielerorts offenbar nicht möglich. Bei Allestörungen.de häufen sich bereits seit den Morgenstunden Meldungen auf Probleme bei diversen Banken.

Während etwa Twitter immer noch von Problemen berichtet wird, meldet der WDR, die Störung sei nach einer Stunde behoben gewesen.