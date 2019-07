Google lässt einige Gespräche seiner Nutzer mit dem Google Assistant von Menschen anhören und transkribieren. Die Betroffenen erfahren davon nichts.

Wenn Ihnen das bekannt vorkommt: Exakt das gleiche macht auch Amazon mit Alexa-Gesprächen, wie "Bloomberg" im April berichtete.

Googles Vorgehen wurde am Mittwoch vom flämischen öffentlich-rechtlichen Rundfunksender VRT bekannt gemacht. Demnach hat der Sender mehr als 1000 Gesprächsmitschnitte von Google-Nutzern mit ihren virtuellen Assistenten im Smartphone oder im Lautsprecher Google Home zugespielt bekommen, die von Vertragsarbeitern verschriftlicht werden sollten - zur Qualitätsverbesserung.

153 Gespräche offensichtlich unabsichtlich aufgezeichnet

Die meisten Audioaufzeichnungen sind dem Bericht zufolge absichtlich entstanden, erkennbar an der Aktivierungsphrase "Okay, Google" zu Beginn. 153 Gespräche jedoch "hätten nie aufgezeichnet werden sollen". In diesen Fällen muss der Google Assistant "Okay, Google" verstanden haben, als jemand so etwas wie "Okay, Kuchen" gesagt hat, oder jemand hat den Assistant versehentlich per Knopfdruck am Smartphone aktiviert. In diesen Fällen müssen die Nutzer optische Hinweise ihrer Geräte übersehen haben, die auf eine Aktivität des virtuellen Assistenten hinweisen.

Google-Vertragsarbeiter gaben demnach an, Bettgespräche mitgehört zu haben, Fragen nach medizinischen Informationen ebenso wie Eltern-Kind-Gespräche und sogar Situationen, die nach häuslicher Gewalt klangen. Zwar bekommen sie von Google keine Informationen zu den Nutzern selbst, erkennen könnten sie die Personen aber manchmal trotzdem, etwa anhand der Adressen, die in den Gesprächen genannt werden. Einem VRT-Reporter gelang es, mehrere Nutzer zu identifizieren und aufzusuchen.

Dass Unternehmen wie Google und Amazon Nutzergespräche nachträglich von Menschen transkribieren lassen, ist praktisch unvermeidlich. Anders lassen sich die Assistenzsysteme kaum unter realistischen Bedingungen verbessern.

Bei Google sind es Unternehmensangaben zufolge "0,2 Prozent aller Audiofragmente", die manuell untersucht werden. Ein von VRT befragter Auftragnehmer sprach von 1000 Aufnahmen, die er pro Woche bearbeiten sollte.

Apple, Amazon und Google weisen nicht klar auf die menschliche Hilfe hin

In Googles Bestimmungen zu "Datensicherheit und Datenschutz bei Google Home" steht davon nichts. Dort heißt es nur allgemein: "Wir verwenden Ihre Daten in erster Linie dazu, unsere Dienste für Sie zu optimieren, indem wir sie schneller, intelligenter und relevanter machen". Ein Hinweis, dass menschliche Mitarbeiter dabei helfen, indem sie einzelne Aufzeichnungen anhören und annotieren, fehlt dort ebenso wie in der allgemeinen Datenschutzerklärung von Google.

Das ist bei Amazon und Apple, das mit Siri einen eigene virtuellen Assistenten anbietet, nicht anders. Dass es ohne menschliche Hilfe nicht geht, ist aber möglicherweise nicht allen Nutzern bewusst.

Im April hatte Google auf eine entsprechen Anfrage von "heise online" immerhin Folgendes mitgeteilt: "Bei Google können einige Mitarbeiter auf einige Audioausschnitte aus dem Assistant zugreifen, um das Produkt zu trainieren und zu verbessern".

Dazu hatte das Unternehmen aber auch geschrieben, die entsprechenden Audiosequenzen würden vor der Analyse zur Anonymisierung "verzerrt". Im VRT -Bericht hingegen heißt es, die Audioqualität sei "sehr klar". Die von VRT besuchten Nutzer erkannten ihre Stimmen sofort wieder.

Löschen lassen sich die eigenen Audioaufzeichnungen im Google-Konto im Bereich Daten & Personalisierung unter Meine Aktivitäten (gegebenenfalls nach einem Klick auf Andere Google-Aktivitäten) und dort unter Sprach- und Audioaktivitäten.