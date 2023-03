Und dann sind da natürlich noch die Gerüchte um die Datenbrille, an der Apple angeblich arbeitet. Die waren zuletzt vor Apples Entwicklerkonferenz WWDC im vergangenen Jahr hochgeschwappt und seither nicht verebbt. Geht es nach den Gerüchteköchen, soll es in diesem Sommer nun aber wirklich, ganz bestimmt und so gut wie sicher so weit sein, dass der iPhone-Konzern sein sagenumwobenes Hightech-Gadget präsentiert.

Dass die nicht billig wird, lässt sich vermuten. Dass die Einführung eines solchen Produkts im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld, das von Inflation und hohen Energiepreisen geprägt ist, ein Wagnis wäre, allerdings auch.