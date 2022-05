Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Zudem will Google in Maps nun auch in Europa die Möglichkeit einführen, besonders spritsparende Routen zu planen. In den USA und Kanada seien auf diese Weise schon eine halbe Million Tonnen CO 2 -Emissionen eingespart worden, rechnet das Unternehmen vor.

Auf »Hey Google« verzichten

Eine Funktion, die nicht Sprit, sondern Zeit sparen könnte, sind neue »Multisearch«-Suchfunktionen. So wird die Möglichkeit, bei einer Google-Suche Text und Bild zu einer SAnmfrage zu kombinieren um die Option erweitert, ”in meiner Nähe“ zu suchen. Man kann nun also beispielsweise eine Mahlzeit fotografieren und bekommt nicht nur den Namen des Gerichts als Antwort, sondern auch, wo in der Nähe man es essen könnte.

Was im All,tag vielleiucht wichtiger werden könnte: Auf bestimmten Geräten kann man sich künftig das lästige »Hey Google« sparen, dass man bisher aufsagen muss, um den Google Assistant zu aktivieren. Stattdessen genügt es, das Gerät anzuschauen, auf dem der Assistant läuft. Zum Start soll das allerdings nur mit dem Smart Display Nest Hub Max möglich sein.