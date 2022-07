Google ist mit der Entwicklung seiner neuen Augmented-Reality-Brille weit genug vorangekommen, um Prototypen öffentlich zu testen. Einige Dutzend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ausgewählte Tester sollen die Brillen ab August in den USA tragen, wie Google am Dienstag ankündigte . Die Geräte sollen für den Träger etwa Routenanweisungen oder Übersetzungen in die reale Umgebung einblenden, »wie Untertitel für die Welt«.