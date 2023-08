Neue Anwendungen von Google Wenn das Smart Home für den Hund den Fernseher einschaltet

Google hat eine Erweiterung seiner Smart-Home-Lösung vorgestellt. Wie das Unternehmen in einem Blogbeitrag mitteilt, wurde die App Google Home um eine Reihe neuer Sensorfunktionen ergänzt. So erfasst das System bei Bedarf, ob eine Tür offensteht, ob jemand den Fernseher leise stellt und kann Updates installieren, wenn niemand zu Hause ist. Mit einem »Script Editor«, der im Juni in einer Vorversion veröffentlicht wurde, wird Googles Software besonders potent: Über Kameras von Googles Heimautomationstochter Nest können bekannte Gesichter erkannt werden – und die Anwesenheit von Haustieren.