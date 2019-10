Neue Google-Gadgets Das Pixel 4 wird ein Radargerät

Zwei Kameralinsen müssen reichen. Auch beim Pixel 4 bleibt Google seiner Linie treu, gute Fotos lieber durch Software als Hardware ermöglichen zu wollen. Davon abgesehen macht Google bei der Neuauflage seiner Smartphones vieles anders als bisher, angefangen beim Äußeren.

Die wichtigsten Funktionen und Neuerungen der am Dienstag in New York vorgestellten Geräte:

Das Pixel 4 und das Pixel 4 XL wird es in schwarz, weiß und orange geben, jeweils mit einem schwarzen Rahmen versehen. Kein Ohrläppchenrosa mehr wie bei der Vorgängergeneration, keine unschöne Farbabstufung mehr auf der Rückseite. Eine Notch für die Frontkamera (und die Gesichtserkennungssensoren) gibt es ebenfalls nicht mehr, stattdessen packt Google die Technik in den oberen Displayrand, der dafür etwas breiter ausfällt.

Auch der Fingerabdrucksensor fällt weg, stattdessen wird das Pixel 4 per Gesichtserkennung entsperrt. Auch lassen sich Google-Pay-Zahlungen über 25 Euro, für die das Smartphone entsperrt werden muss, mit dieser Technik freigeben. Weil die Geräte schon registrieren, wenn sich ihnen eine Hand nähert, geht das Entsperren besonders schnell. Zu der Art und Weise, wie Google an Trainingsdaten für die Technik gelangt ist, gab es mehrere wenig schmeichelhafte Berichte.

Die "Motion Sense" genannte Technik erkennt aber nicht nur Annäherung, sondern soll eine neue Ebene der Bedienung einführen. Ein Radar-Chip im Smartphone erkennt Handgesten über dem Display, etwa wenn es auf einem Tisch liegt. So wird es möglich, zum nächsten oder vorherigen Song zu wechseln (und zwar nicht nur in Google-Apps, sondern auch bei Spotify), die Wiedergabelautstärke zu regeln, einen Timer zu stoppen, einen Alarm zu pausieren oder einen Telefonanruf abzulehnen.

Eine erste Live-Vorführung machte deutlich, dass diese Gesten recht ausladend ausfallen müssen, damit sie erkannt werden. In früheren Berichten wurde noch spekuliert, Motion Sense könne auch durch Stoffe wie Hosentaschen oder die Rückseite des Smartphones funktionieren, doch beides ist nicht der Fall. Die Gestensteuerung klappt nur, wenn das Smartphone mit dem Display nach oben liegt. Fünf Jahre Arbeit stecken nach Googles Angaben bereits in der Technik, auf den ersten Blick wirkt sie insgesamt trotzdem wenig eindrucksvoll.

Anders die Kamera. Die besteht aus einem 12-Megapixel-Objektiv und einem Teleobjektiv mit 16 Megapixeln. In Zeiten von Dreifach- oder sogar Vierfachkameras selbst in der Mittelklasse erscheint das spartanisch, aber die Pixel-Smartphones gehörten stets zu den allerbesten auf dem Markt, weil Google die Fotografie wie kein zweiter Hersteller zu einer Softwareaufgabe gemacht hat. Daran dürfte sich mit dem Pixel 4 nichts ändern.

Dual Exposure etwa heißt eine neue Funktion, mit der man bestimmte Bereiche eines Motivs stärker belichten kann, während zum Beispiel der Hintergrund unverändert bleibt. Das soll insbesondere Porträtfotos noch besser machen, die im Pixel 3 ohnehin schon zu Googles Stärken gehörten.

Wer nachts im Modus Night Sight den mondförmigen Button betätigt und das Smartphone nach oben richtet (am besten fixiert auf einem Stativ), soll für Smartphone-Verhältnisse spektakuläre Bilder vom Sternenhimmel machen können. In einer hell beleuchteten Stadt dürfte das allerdings kaum klappen.

Die Beispielbilder, die Google vorab zeigte, haben mit durchschnittlich begabten Fotografen und alltäglichen Situationen denn auch wenig zu tun. Erst ein Test wird zeigen, wie realistisch Googles Beispiele sind.

Bildschirm größer, Akku kleiner

Der Bildschirm des Pixel 4 ist mit 5,7 Zoll etwas größer als der des Vorgängermodells, die XL-Variante kommt wie gehabt auf 6,3 Zoll. Eine Bildwiederholfrequenz von 90 Hertz soll eine besonders flüssige Darstellung, etwa von Games, garantieren.

Der Akku des Pixel 4 fällt mit einer Kapazität von 2800 Milliamperestunden etwas kleiner aus als der des Vorgängers. Ob das spürbare Auswirkungen im Alltag hat, kann ebenfalls nur ein Test zeigen. Neue Chips und ein energiesparenderes Betriebssystem dürften aber dafür sorgen, dass man problemlos mit einer Akkuladung über den Tag kommt. Das Pixel 4 XL bekommt zudem einen etwas größeren Akku als sein Vorläufer.

Beide Pixel-4-Versionen haben sechs Gigabyte Arbeitsspeicher und wahlweise 64 oder 128 Gigabyte Speicherplatz, aber keinen Steckplatz für Speicherkarten. Pixel-Käufer bekommen von Google dafür unbegrenzten Cloud-Speicher für ihre Fotos und Videos. Der Prozessor kommt von Qualcomm, es handelt sich um den Snapdragon 855. 5G-fähig ist das Pixel 4 nicht.

Das Betriebssystem ist das neue Android 10. Wie immer bekommen die Pixel-Modelle alle Sicherheitsupdates von Google zuerst. Das Unternehmen garantiert darüber hinaus Betriebssystem-Upgrades für mindestens drei Jahre, also bis einschließlich Android 13, oder wie auch immer die Version des Jahres 2022 heißen wird.

Der Google Assistant wird smarter und soll Folgefragen besser verstehen. In der Audio-Aufzeichnungs-App Recorder ist Googles Software in der Lage, Gespräche in Echtzeit zu transkribieren, die Transkripte sind dann auch durchsuchbar. Das alles funktioniert ohne Internetverbindung, also komplett auf dem Gerät - allerdings vorerst nur auf Englisch. Die deutsche Version ist noch in Arbeit.

Auf den Markt kommen das Pixel 4 und das Pixel 4 XL am 24. Oktober. Mit 749 und 849 Euro - je nach Speicherausstattung - wird das kleinere Pixel 4 jeweils 100 Euro billiger als das Pixel 3 bei dessen Verkaufsstart. Die XL-Variante wird mit 899 respektive 999 Euro immerhin noch 50 Euro billiger als der Vorgänger.

Nest Mini und Nest WiFi: Neue Smart Speaker und Router

Neben den Pixel-Smartphones bringt Google am 22. Oktober für 59 Euro eine neue Version des Smart Speakers Nest Mini auf den Markt. Die soll vor allem in den Bässen besser klingen, das Aktivierungswort zuverlässiger verstehen und ähnlich klingende Geräusche besser aussortieren. Ob die Befehle der Nutzer aufgezeichnet - und potenziell von menschlichen Mitarbeitern analysiert - werden dürfen, können Nutzer beim Einrichten festlegen. Die Speicherung ist standardmäßig nicht aktiviert.

Anfang Dezember dann bringt das Unternehmen die zweite Generation von Google WiFi auf den deutschen Markt, sie wird Nest WiFi heißen. Im Vergleich zur 2017 eingeführten ersten Version des Mesh-Routers sowie der dazugehörigen Access Points sind die neuen Geräte etwas größer und rundlicher. Das liegt zum einen daran, dass im Inneren doppelt so viele Antennen stecken. Zum anderen ist praktisch ein Nest Mini integriert.

Router und Zugangspunkt, die das WLAN-Signal im Haus besser verteilen als klassische Verstärker, sind also gleichzeitig auch smarte Lautsprecher. Ihr Mikrofon lässt sich aber per Schalter deaktivieren - es soll ja Menschen geben, die nicht noch mehr Mikrofone in ihrer Wohnung haben wollen als ohnehin schon. Die Preise: 159 Euro nur für den Router, 139 nur für einen Zugangspunkt, 259 Euro für beides zusammen.