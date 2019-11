Google weiß, wie man Erwartungen schürt. Seinen Spiele-Streaming-Dienst Stadia kündigte das Unternehmen Mitte März als "neue Art des Gamings" an. Die Rede war von "Games in bester Qualität" und einer "Plattform für Videospiele, mit der ihr jederzeit eure Lieblingsspiele auf allen Endgeräten zocken könnt - egal, ob auf dem Fernseher, Laptop, Desktop-PC, Tablet oder Smartphone". Was Google versprach, klang, als mache es Konsolen und Gaming-Computer überflüssig. Das jedenfalls war die optimistische Interpretation.

Die pessimistische lautete: Jetzt will Google auch im Geschäft mit Games-Blockbustern sein Glück versuchen - und es kann sein, dass Stadia nach einiger Zeit endet wie sein Facebook-Konkurrent Google+ oder seine Virtual-Reality-Plattform Daydream. Als ambitioniert gestartetes, letztlich aufgegebenes Projekt.

Bei Stadia werden dieser Tage die Weichen in Richtung Erfolg oder Misserfolg gestellt. Spieler, die 129 Euro für eine "Founder's Edition" oder "Premiere Edition" ausgegeben haben, bekommen drei Monate lang Zugang zur Pro-Version des Dienstes. Diese Premium-Variante von Stadia wird ab 2020 rund 9,99 Euro im Monat kosten und parallel zu einer kostenlosen Basis-Version angeboten. Ich konnte das Angebot mit einer "Founder's Edition" bereits ausprobieren - und war sowohl beeindruckt, als auch enttäuscht.

Das ist Google Stadia Mit Stadia geht ein neuer Spiele-Streaming-Dienst von Google an den Start. Spiele werden dabei direkt beim Tech-Konzern gekauft oder freigeschaltet und werden dann von dessen Servern auf Fernseher-, Computer- oder Mobilgerät-Bildschirme gestreamt. Hier zu sehen ist der Inhalt der "Stadia Founder's Edition", die Google für 129 Euro angeboten hat (aktuell gibt es nur noch die ähnliche "Premiere Edition"). Diese Fotostrecke zeigt, wie vielfältig und doch eingeschränkt zugleich sich Stadia bislang nutzen lässt. Das schwarze Netzteil aus dem ersten Bild gehört zum Chromecast Ultra, einer im Paket enthaltenen Streaming-Box, die per HDMI mit dem Fernseher verbunden wird. Über sie landen die gestreamten Spiele in Auflösungen von bis zu 4K auf dem TV-Bildschirm. Bei einer 4K-Spielübertragung fließen laut Google pro Stunde bis zu 20 Gigabyte an Daten. Wer will, kann den Stream auf eine Auflösung von 720p und damit auf 4,5 Gigabyte pro Stunde limitieren. Der Chromecast Ultra kann auch zum Streamen von Filmen oder Serien in 4K-Qualität verwendet werden. Weiterer Bestandteil des Pakets ist der per USB-C aufladbare und per WLAN mit dem Internet verbundene Stadia Controller, zu dem das weiße Netzteil gehört. Er liegt gut in der Hand und orientiert sich an den Gamepads der Konkurrenz. Anders als etwa der Playstation-4-Controller hat er kein eingebautes Touchpad, dafür aber den Google Assistant in Form eines Extra-Buttons integriert. In unserer Stadia-Testversion war die Assistant-Funktion noch abgeschaltet. Eine offizielle Akkulaufzeit gibt Google nicht an, im Test hielt der Akku aber mehrere Stunden. Wer Google Stadia nutzen will, braucht schnelles Internet. Google empfiehlt mindestens 10 Mbit pro Sekunde. Fürs 4K-Streaming werden mindestens 30 bis 35 Mbit pro Sekunde benötigt. Der Chromecast Ultra wird per WLAN mit dem Router verbunden, alternativ kann ein Ethernet-Kabel in die gezeigte Buchse gesteckt werden. Google rät zu letzterem. Fällt die Internetverbindung beim Spielen aus, merkt sich Stadia fünf Minuten lang, wo der Spieler gerade war. Wird nur der Controller abgemeldet, ist das Limit etwas länger. In unserem Test mit einer Internetleitung, die bei Downloads meist zwischen 50 und 80 Mbit/s schafft, liefen die Games "Red Dead Redemption II", "Mortal Kombat 11" und "Gylt" auf einem 4K-Fernseher ausreichend flüssig und ruckelfrei. Die Spiele waren hübsch anzusehen und die Eingabeverzögerung, die jede Streaming-Lösung im Stil von Stadia mit sich bringt, beeinträchtigte den Spielspaß nicht. Google Stadia gibt es in zwei Varianten: Wer die "Founder's Edition" oder die "Premiere Edition" kauft oder gekauft hat, bekommt drei Monate lang ein Pro-Abo, das normalerweise 9,99 Euro im Monat kostet. Nur mit diesem Abo lassen sich Stadia-Games mit 60 Bildern pro Sekunde in 4K, mit HDR und 5.1-Surround-Sound spielen. 2020 führt Google dann noch eine Basis-Variante von Stadia ein. Sie bietet kostenloses Streaming einmal gekaufter Inhalt, dies aber maximal in 1080p, mit 60 Bildern pro Sekunde sowie Stereo-Sound. Auf diesem und dem vorherigen Bild läuft der Online-Modus von "Red Dead Redemption II" per Stadia. Stadia-Spiele lassen sich per Chrome-Browser auch auf ältere oder nicht für Spiele ausgelegte Laptops streamen. Bislang lässt sich der Stadia Controller an solchen Rechnern aber nur mit Verkabelung nutzen. Das ist eine Komforteinschränkung gegenüber dem Spielen am Fernseher. Zudem ist die Auflösung in diesem Modus vorerst auf maximal 1080p beschränkt, auch für Pro-Abonnenten und unabhängig vom Monitor. Die Steuerungsoptionen für Stadia sind verwirrend. So lässt sich Stadia am Fernseher bislang ausschließlich mit dem Controller von Google nutzen. An Laptops mit Chrome-Browser jedoch kann man Stadia-Spiele auch mit eventuell daheim schon vorhandenen Playstation-4- und Xbox-One-Controllern spielen. Das funktioniert wahlweise kabellos oder sogar ohne Kabel per Bluetooth-Verbindung. Fürs Spielen am Laptop sind die Konkurrenzgeräte aktuell also die bessere Wahl. Stadia-Spiele lassen sich am Computer auch per Tastatur steuern. Was das Spiele-Streaming auf Handys angeht, liefert Google zum Start nur ein eingeschränktes Angebot. Wer kein Google-Smartphone der Typen Pixel 2, Pixel 3, Pixel 3a oder Pixel 4 besitzt, dem bleibt die Funktion zumindest dieses Jahr noch vorenthalten. Und es gibt einen weiteren Haken: Wie am Laptop kann der Stadia-Controller beim Spielen am Smartphone bislang nur verkabelt benutzt werden. Das Mobilspielen will Google mit einem Zubehörteil namens "The Claw" (die Klaue) erleichtern. Was es kosten wird, ist noch unbekannt. Klar ist dagegen: Mit Klaue, Kabel und Smartphone hat man als Spieler einiges in der Hand, nämlich rund 490 Gramm. Zum Vergleich: Eine Nintendo Switch inklusive Joy-Cons wiegt nur knapp 400 Gramm. "The Claw" war bereits Teil des Testpakets, das Google zur Verfügung gestellt hat. Beim kurzen Ausprobieren war die Klaue durchaus hilfreich, da sie dem Spieler den Bildschirm quasi entgegengestreckt. Vermutlich werden künftig aber auch Dritthersteller vergleichbare Lösungen speziell für den Stadia-Controller auf den Markt bringen. Herzstück aller Nutzungsvarianten von Stadia ist die offizielle App. Mit ihr verwaltet man seinen Stadia-Account auf einem iOS- oder Android-Smartphone (dieses Gerät muss kein Pixel-Handy von Google sein). Über die App lässt sich etwa die Stream-Auflösung einstellen, von einem Gerät zum anderen wechseln oder eine der wenigen bereits vorhandenen Service-Funktionen wie "Familiengruppe erstellen" nutzen. Ebenso kann man hierüber ein Pro-Abo abschließen oder kündigen. Das Stadia-Spieleangebot ist noch übersichtlich. "Destiny 2: The Collection" und "Samurai Shodown" bekommen alle Pro-Nutzer kostenfrei dazu. Weitere 20 Titel lassen sich kaufen, darunter gleich drei "Tomb Raider"-Spiele. Highlight im Start-Portfolio ist wohl "Red Dead Redemption II", an der Seite von "Assassin's Creed: Odyssey", "Rage 2" und "Metro Exodus". Mit dem Horrorspiel "Gylt" gibt es einen Exklusivtitel, auf den weitere Spiele ausschließlich für Stadia folgen sollen. Nur für Nischen-Games wie "Gylt" werden aber wohl wenige Spieler auf Stadia umsatteln. Zu den bereits für Stadia angekündigten Top-Spielen zählen die Science-Fiction-Titel "Cyberpunk 2077" und "Watch Dogs: Legion". Grundsätzlich gilt noch: Wer sich für Games mit Online-Multiplayer-Modus interessiert, sollte sich vor dem Kauf von Stadia-Spielen informieren. Wenn sogenanntes "Crossplay" nicht explizit erwähnt wird, werden Stadia-Nutzer darin wohl nur gegen andere Stadia-Nutzer antreten, nicht aber gegen Spieler, die denselben Titel klassisch als PC-Spiel oder als Konsolenspiel besitzen.

Ohne schnelles Internet kein Spaß

Sollten Sie mit Stadia liebäugeln, zunächst ein Hinweis: Man braucht für Stadia zwar keine Konsole, dafür aber schnelles Internet. Sonst geht gar nichts, egal, wie viele Spiele Sie im Stadia-Shop kaufen.

Zum Games-Streaming per WLAN oder Ethernet-Kabel werden in wenig zeitgemäßer 720p-Auflösung mindestens 10 Mbit pro Sekunde (Mbit/s) benötigt, für 1080p rund 20 Mbit/s. Und für das nur mit der Pro-Version mögliche 4K- und HDR-Streaming sind es sogar mindestens 30 bis 35 Mbit/s.

Letzteres ist mehr, als den meisten Deutschen zur Verfügung steht. Und selbst bei gut versorgten Haushalten könnte es für 4K-Streaming schon eng werden, wenn ein Familienmitglied im selben Netzwerk gerade Netflix in ähnlich hoher Auflösung schauen will.

Google / DER SPIEGEL Bis zu 20 Gigabyte pro Stunde: Stadia schreit quasi nach einer Daten-Flatrate

Per Mobilfunk lässt sich Stadia bislang noch gar nicht nutzen - was angesichts des löchrigen deutschen Netzes und den hiesigen Mobil-Datenvolumen nur ein kleiner Wermutstropfen ist. Denn bei 4K-Spielestreams fallen laut Google pro Stunde bis zu 20 Gigabyte an Daten an. Und selbst in der per Stadia-App anwählbaren 720p-Datenspar-Option - mit der Spiele auf großen Fernsehern merklich schlechter aussehen - sind es noch 4,5 Gigabyte pro Stunde.

Den Fernseher zur Spieleplattform machen

Die Stadia-App für Android oder iOS ist das Herzstück des Dienstes. Von hier aus entscheidet man, auf welcher Plattform man gerade spielen will: ob am TV, am Computer oder am Smartphone. Am besten ist das Erlebnis derzeit auf Fernsehern, kombiniert mit einer fürs Gaming optimierten Bildeinstellung.

Markus Böhm/ DER SPIEGEL Pixel-3a-Smarthphone mit Stadia-App

Den Fernseher zur Spieleplattform machen

Teil beider Stadia-Startpakete ist ein Chromecast Ultra. Das ist eine 4K-fähige Streaming-Box, die per HDMI mit dem TV-Gerät und per WLAN oder Ethernet-Kabel mit dem Router verbunden wird. So lässt sich der Fernseher unkompliziert zur Spieleplattform umwandeln (siehe Fotostrecke). Gesteuert werden die Spiele mit einem per WLAN verbundenen Google-Controller, der ebenfalls zum Startpaket gehört.

In unserem Test mit einem Anschluss, der im Alltag auf 50 bis 80 Mbit/s Downloadtempo kommt, ließ sich unter anderem "Red Dead Redemption II" ohne nennenswerte Qualitätseinbrüche spielen. Das Wild-West-Spiel lief dabei auf Google-Rechnern. Über meinen Router und mein WLAN-Netzwerk landeten das Bild bei mir und meine Controller-Eingaben bei Google.

"Red Dead Redemption II" wirkt per Stadia und mit dem Google Controller gespielt genauso aufregend und entschleunigend wie auf meiner Playstation 4. Das Spiel sieht dank des 4K-Streams aber schicker aus, bei erträglichen Ladezeiten.

Als weitere Testgeräte nutzte ich meinen Arbeitslaptop (dem eine für moderne Spiele ausgelegte Grafikkarte fehlt) sowie ein Pixel-3a-Handy von Google, eins von wenigen bereits jetzt mit Stadia kompatiblen Smartphones. In beiden Fällen funktionierte das Streaming gut: auf dem Computer über Googles Chrome-Browser, auf dem Handy direkt über die Stadia-App.

Der Wechsel von einem Gerät zum anderen wirkte manchmal etwas mühsam. Dafür ließ sich - wenn man schnell genug wechselt - jeweils der letzte Spielstand wiederaufnehmen. Ein praktisches Feature.

Volle Qualität nur am Fernseher

Streams jenseits des Chromecast Ultra haben aber einen Nachteil: Google liefert sie bislang maximal in 1080p aus, selbst dann, wenn etwa ein Laptop-Monitor 4K-Auflösung bieten würde. Und: Googles Controller können jenseits des TVs nur verkabelt benutzt werden, was gerade am Handy lästig ist, selbst mit einem Google-Zubehörteil namens "The Claw" (siehe Fotostrecke).

Absurderweise ist eine kabellose Steuerung auf beiden Geräten grundsätzlich schon möglich: Dann, wenn man etwa einen Playstation-4- oder Xbox-One-Controller benutzt, also ein Gamepad der Konkurrenz. Mit der Fernseher-Variante von Stadia wiederum lassen sich diese Controller nicht verbinden. Wer sich am TV in "Mortal Kombat 11" prügeln will, braucht daher einen zusätzlichen Google-Controller.

Auch sonst ist Stadia noch ein Angebot mit vielen "Kommt bald"-Ankündigungen. Erst nachgereicht wird zum Beispiel ein Achievements-System und auch die innovative Möglichkeit, seinen Spielstand mit anderen zu teilen. Die "Founder's Edition" und die "Premiere Edition" sind noch keine Produkte, die alle Google-Versprechen einlösen.

Spannend wird daher, wie weit Google 2020 ist, wenn Microsoft mit seinem Project xCloud angreift, das neben der digitalen Turborechner-Vermietung Shadow, Nvidias Dienst Geforce Now und Sonys Playstation Now der direkteste Stadia-Konkurrent ist. Interessant wird es vor allem, sollte Microsoft xCloud und seine Gaming-Flatrate Xbox Game Pass zusammenbringen und so eine Art großes "Netflix für Games" im Angebot haben.

Google / DER SPIEGEL Die Pro-Version von Stadia mit 4K, HDR und Surround-Sound kostet monatlich 9,99 Euro

Start mit 22 Spielen

Bei Stadia bekommen Pro-Abokunden zum Start erst einmal nur zwei Spiele ohne weitere Kosten, das Weltraum-Actionspiel "Destiny II: The Collection" und das Kampfspiel "Samurai Shodown". Beides sind nette Zugaben, aber wohl keine Spiele, für die man sich extra Stadia zulegt.

20 weitere Titel stehen noch zum Kauf bereit, darunter das exklusive Horrorspiel "Gylt" sowie mal mehr, mal weniger aktuelle, auch auf anderen Plattformen verfügbare Titel wie "Assassin's Creed: Odyssey" von 2018, drei "Tomb Raider"-Games und der "Football Manager 2020". Die meisten Spiele wirken einen Tick teurer als auf anderen Plattformen: Für "Red Dead Redemption II" etwa werden in den USA 59,99 Dollar fällig, genau wie für "Shadow of the Tomb Raider". "Gylt" kostet 29,99 Dollar.

Am Ende müssen Spieler individuell entscheiden, ob ein Dienst wie Stadia für sie sinnvoll ist, mit seinen Monatskosten fürs Pro-Abo, mit der Möglichkeit, Spiele überhaupt nur zu spielen, wenn genug Bandbreite für Stadia vorhanden ist. Mit seinem engem Bezug zum Google-Ökosystem samt Chrome und den Pixel-Handys. Bedenken sollte man auch, dass man - wenn nicht explizit mit sogenanntem Crossplay geworben wird - in den Online-Modi vieler Stadia-Spiele wohl nur gegen andere Stadia-Nutzer antreten kann, nicht aber gegen Nutzer klassischer PC- oder Konsolenversionen.

Bislang ist der Dienst so noch kein Switch-, Playstation- oder Xbox-Killer, sondern vor allem für Besitzer von 4K-Fernsehern ohne jegliches Gaming-Equipment interessant. Aber sollte der Dienst künftig für mehr iOS- und Android-Geräte offen sein, neue Funktionen bekommen und manche Controller-Einschränkung loswerden, könnte er tatsächlich als Spiele-PC- oder Konsolen-Alternative taugen - inklusive angekündigter Blockbuster wie "Cyberpunk 2077" und "Watch Dogs: Legion". Dann hängt es nur noch am eigenen Internet, ob das Spiele-Streaming Spaß macht.