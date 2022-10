Der US-Konzern folgt damit nicht nur dem Konzern Apple, der in diesem Bereich weltweiter Marktführer ist , sondern auch all jenen Firmen, die seit Jahren Smartwatches mit Google-Software anbieten. Googles Wear-OS-Betriebssystem steckt etwa in den Geräten von Samsung, Fossil, Amazfit und Mobvoi – und nun auch in der Pixel Watch. Um die neue Uhr nutzen zu können, braucht man laut Google ein Smartphone mit Android 8 oder höher. In der Kombination damit bietet die Uhr dann die üblichen Smartwatch-Funktionen, also etwa einen Kalender, Gmail, Google Maps und Google Wallet zum Bezahlen an der Kasse.