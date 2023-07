Wer einen neueren PC aufrüsten will und bereit ist, tiefer in die Tasche zu greifen, kann auch die Radeon RX 6800 für knapp unter 500 Euro nehmen. Sie reicht für viele Spiele bis zu 4K-Auflösung und die meisten in WQHD-Auflösung mit 2560 × 1440 Pixeln aus, oft sogar inklusive Raytracing-Effekten. Mit 16 GB Grafikspeicher können ihre Besitzer der 3D-Zukunft gelassen entgegensehen.

Wenn die CPU-Leistung für hohe Bildraten ausreicht, lassen sich mit den genannten Grafikkarten auch smarte Upscaling-Techniken wie Nvidias DLSS, AMDs FSR oder Intels XeSS einsetzen, um die Bildrate zu erhöhen. Nvidia hat dafür zurzeit ein Ass im Ärmel, denn mit DLSS3 kann die Grafikkarte sogar ohne Zutun des Prozessors Zwischenbilder erzeugen und so die Bildrate weiter steigern. Dafür braucht es außer einer GeForce RTX der 4000er-Reihe aber auch ein Spiel, welches diese Technik unterstützt. Nvidia arbeitet zwar fleißig daran, dies den Entwicklern schmackhaft zu machen, aber die Zahl der DLSS3-fähigen Titel ist noch recht klein. AMD will mit FSR3 Ähnliches anbieten, ist bislang über eine Ankündigung aber nicht hinausgekommen.

Spezialfall Bildbearbeitung

Die »c’t«-Redaktion erreichen öfter Leserzuschriften zu Grafikkarten und Bildbearbeitung, häufig verbunden mit der Frage, was denn eine Profigrafikkarte wie Nvidias ehemalige Quadro-Reihe bringen würde. Eine Kauf- oder Aufrüstberatung nur für diesen Bereich könnte einen eigenen Artikel füllen. Verkürzt lässt sich sagen, dass inzwischen für das Gros der Arbeitsschritte bei der Bildbearbeitung etwa in Affinity Photo oder Adobe Photoshop eine integrierte Grafikeinheit ausreicht und damit auch eine einfache Grafikkarte. Damit sich deren Zehn-Bit-Farbdarstellung überhaupt bemerkbar macht, etwa in feineren Helligkeitsabstufungen, muss der Monitor mitspielen.

Wer professionelle Bildbearbeitung betreibt, wird sich eher auf die zertifizierten Treiber bei Nvidia RTX, wie die Ex-Quadros seit einiger Zeit heißen, und AMDs Radeon Pro verlassen wollen.