Kein Einzelfall

Mitarbeiter bemerkten den Vorfall am Sonntagabend und erstatteten Anzeige. Solche vermutlich gezielten Diebstähle von hochwertiger Steuerungstechnik, mit der die Maschinenführer den Pflanzenanbau auf der Fläche steuern, gibt es häufiger im Nordosten. Die Polizei hat die Ermittlungen bereits gebündelt und prüft einen Zusammenhang mit anderen Fällen.

So hatte es etwa im Mai vergangenen Jahres im Landkreis Vorpommern-Rügen eine Reihe ähnlicher Einbrüche gegeben, bei denen hochwertige GPS-Technik aus rund einem Dutzend Traktoren ausgebaut und entwendet wurde. Der Gesamtschaden in zwei betroffenen Betrieben wurde damals auf knapp 200.000 Euro geschätzt. In einem dritten Betrieb, in den die mutmaßlich selben Täter einzudringen versuchten, sprang die Alarmanlage an. Die Täter seien daraufhin geflüchtet, vermutet die Polizei.