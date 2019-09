Guinness-Buch der Rekorde Liebe Leserin, lieber Leser,

Die Digitalwelt spielt eine immer größere Rolle - selbst, wenn es um Weltrekorde geht. Die "Guinness World Records 2020" küren inzwischen auch bizarre Bestleistungen auf Instagram und mit VR-Brille auf der Nase.

ein für unser Ressort eher ungewöhnliches Rezensionsexemplar landete kürzlich auf meinem Schreibtisch: das Guinness-Buch der Rekorde. Dieser kultig-trashige Schmöker wird in unserer Familie traditionell an Kinder um ihren zehnten Geburtstag herum verschenkt - und, ja, auch der aktuell Zehnjährige war zuverlässig fasziniert von der größten "Star Wars"-Figur aus Zahnstochern oder auch den meisten Handstand-Überschlägen rückwärts und mit einer Hand, die je ein Mensch hintereinander gemacht hat. Aber was macht das Rekorde-Buch im Netzwelt-Ressort?

Guiness World Records Guinness World Records 2020: Jetzt mit Robotern

"Das haben die uns geschickt, weil es diesmal ein Kapitel mit Robotern gibt", sagt Kollege D. So steht in der Ausgabe "Guinness World Records 2020" also nicht mehr nur, welcher Mensch sich die meisten Trinkhalme in den Mund gesteckt hat (Nataraj Karate, 692 Stück) oder welcher die meisten Zahnstocher im Bart hatte (Joel Strasser, 3500 Stück) - sondern auch auf 22 Seiten, welchen Rekord welcher Roboter aufgestellt hat. Mit dabei ist etwa der "erste zweifüßige Rückwärtssalto".

Aber auch in anderen Kapiteln spielt die Digitalwelt bei den Weltrekorden eine immer größere Rolle: Es geht um "Fortnite" und Facebook-Likes, um die YouTube-Kanäle mit den meisten Abonnenten und die beliebtesten Videospiele. Allerdings ist es wie mit den älteren Disziplinen: Im Buch steht nur, wovon die Guinness-Buch-Macher wissen. Zudem wirken auch manche Digitalrekorde etwas gewollt: "die meisten Instagram-Follower einer TV-Naturforscherin" zum Beispiel oder "meiste Menschen, die Virtual-Reality-Brillen benutzen (mehrere Veranstaltungen)".

Doch wer weiß, vielleicht wird es mir eines Tages helfen, zu wissen, dass der Zwergspitz Jiffpom aus Kalifornien momentan der Hund mit den meisten Instagram-Followern ist. Oder dass der derzeitige Rekord für den längsten Selfie-Stick bei 18 Metern liegt. "Pah", grummelt derweil Kollege D.: "Welche Kamera macht denn auf diese Entfernung bitte noch gute Selfies?"

Preisabfragezeitpunkt:

23.09.2019, 12:42 Uhr

Ohne Gewähr ANZEIGE

Guinness World Records 2020: Deutschsprachige Ausgabe Verlag: Ravensburger Buchverlag Seiten: 256 Preis: EUR 19,99

Sie mögen Netzwelt-Themen? Dann abonnieren Sie Beiträge wie diesen hier. Der Newsletter Startmenü ist kostenlos und landet jeden Montagnachmittag in Ihrem Postfach.

Seltsame Digitalwelt: Besserwisser vom Nachbartisch

Mai 2015, Kanarische Inseln: Mein Mann und ich sitzen in einem Restaurant, am Nebentisch ein Paar mit Kleinkind, das mit Kopfhörern einen Film auf einem Tablet ansieht. Wir lästern: Was sind denn das für Leute? Ein Tablet am Tisch, auch noch beim Essen! Die sollten sich mal lieber mit ihrem Kind unterhalten, befanden wir, und überhaupt würden wir so etwas Trauriges ja niemals tun.

September 2019, Hamburg: Mein Mann und ich sitzen in einem Restaurant, zwischen uns ein Kleinkind, das auf dem Tablet spielt. Am Nebentisch ein älteres Paar, das kopfschüttelnd herüberschaut.

Wer gerade kein Kind dabei hat, glaubt es manchmal besser zu wissen als diejenigen, die gerade ein Kind dabei haben - das gilt übrigens nicht nur für digitale Medien. Wer selbst nicht viel unterwegs sein muss, meint sogar empfehlen zu können, mit Kindern gar nicht erst in ruhige Restaurants zu gehen.

Ich habe allerdings meine Lektion gelernt und mir vorgenommen, nicht mehr über andere Eltern zu urteilen - erst recht nicht aus der Ferne. Sie sind meist gestresst genug und werden schon ihren Grund haben für das, was sie da gerade tun. Und sollten Sie auch einmal eine solche Szene beobachten: Vielleicht sind der Grund sogar Sie selbst - die, die es im Zug oder im Restaurant nicht zu stören gilt.

App der Woche: "Hot Lava "

getestet von Matthias Kreienbrink

Klei Entertainment

"Der Boden ist Lava" ist ein beliebtes Kinderspiel. Ist der Satz ausgesprochen, darf man nicht mehr den Boden berühren und muss Sicherheit auf Stühlen und Tischen finden. So funktioniert auch "Hot Lava". Der Spieler steuert einen Jungen, der sich einbildet, dass der Boden Lava wäre. Nun gilt es, das Ende der Levels, die etwa in einer Turnhalle oder einem Keller spielen, zu erreichen, ohne den Boden zu berühren.

In der Ego-Perspektive springt der Spieler auf Kisten, über Geländer und hängt sich an Kronleuchter, um bloß nicht zu verbrennen. Das Spiel kann mit Gyro-Steuerung, Touchpad oder Gamepad bedient werden. Bei der Touchpad-Steuerung sollte man jedoch unbedingt die Sensitivität in den Einstellungen anpassen, sonst wird es zur Qual.

"Hot Lava " , Klei Entertainment, Teil der Flatrate Apple Arcade für iOS (eins von rund 100 Spielen), fünf Euro pro Monat

Fremdlink: Drei Tipps aus anderen Medien

"Digitale Ängste" (Serie mit mehreren Teilen)

Haben Sie sich auch schon einmal gefragt, ob Google Ihre E-Mails mitliest oder stets Ihren Standort kennt? Ob wir alle über unsere Smartphones abgehört werden - und wie gefährlich die 5G-Strahlenbelastung ist? "Zeit Online" beantwortet Fragen rund um digitale Ängste.

"Diese Entwicklerin sammelt Dickpics für einen Penis-Filter" (drei Leseminuten)

Unaufgefordert verschickte Penisbilder sind im Netz ein ernstzunehmendes Problem. Eine Entwicklerin erklärt, wie Software womöglich helfen kann, es zu lösen.





Unaufgefordert verschickte Penisbilder sind im Netz ein ernstzunehmendes Problem. Eine Entwicklerin erklärt, wie Software womöglich helfen kann, es zu lösen. "Twitter-Thread: 25 Jahre Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK)"

Anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens nimmt die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) ihre Follower auf Twitter mit auf eine Zeitreise durch die Meilensteine der USK-Geschichte - vom Game Boy bis zur Playstation 4.

Eine erfolgreiche Woche wünscht Ihnen

Judith Horchert

Verlagsangebot

SPIEGEL AKADEMIE

Hochschulkurs mit Zertifikat - Cyber Security

Sichern Sie das Internet der Dinge vor Cyberattacken! Erfahren Sie hier mehr.