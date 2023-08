In zwei Sätzen: Die laut Greenberg modernste und beliebteste Kartenmischmaschine in US-Casinos lässt sich mit einem per USB angeschlossenen Minicomputer hacken. Betrüger, die das schaffen, kennen danach mindestens die exakte Reihenfolge der Karten in einem frisch gemischten Deck und wissen damit, welche Karten ihre Gegner bekommen – was ihnen etwa in der Pokervariante Texas Hold’em einen massiven Vorteil bringt.