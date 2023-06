»Khashoggi’s widow sues Israeli firm over spyware she says ruined her life « (sieben Leseminuten)

Der Spyware-Hersteller NSO wird von Hanan Elatr verklagt, der Witwe des ermordeten Journalisten Jamal Khashoggi. Ihr Smartphone wurde laut der Klage mit Spionagesoftware infiziert, als sie am Flughafen in Dubai festgesetzt worden war.