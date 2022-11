Handyversicherungen im Test Das kann teuer werden

Dabei seien eventuelle Schäden »finanziell überschaubar«. Zudem können die Versicherungen trotz der zum Teil hohen Preise nicht immer die Erwartungen der Kundinnen und Kunden erfüllen. Bei der Schlichtungsstelle der privaten Versicherungswirtschaft gehen deshalb viele Beschwerden über diese Angebote ein, heißt es in der »Finanztest«.

Das sind die Haken

In der »Finanztest« werden die sechs wichtigsten Irrtümer und Fehleinschätzungen zu Handyversicherungen erklärt. Dazu zählt etwa, dass man nach dem Verlust eines mehrere Jahre alten Smartphones nicht damit rechnen sollte, als Ersatz dessen modernen Nachfolger zu bekommen. Vielmehr heißt es in den Policen oft, dass ein Totalverlust durch ein Gerät »gleicher Art und Güte« ersetzt werden muss. So könne man nicht mal davon ausgehen, exakt das Modell zu bekommen, das man verloren hat, sondern eben nur ein ähnliches. Sollte der Versicherer nach einem Totalschaden lieber den Geldwert des Geräts ersetzen wollen, liegt dieser je nach Alter des Handys oft deutlich unter dem Neuwert.