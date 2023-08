Konkret geht es um einen sogenannten Wechselrichter, der in Solaranlagen den Gleichstrom, den die Solarpanels erzeugen, in haushaltsüblichen Wechselstrom umwandelt. Deye bezeichnet sich selbst als weltweit führenden Hersteller in diesem Bereich, hat für das vergangene Jahr mehr als eine Million verkaufter Geräte dieser Art gemeldet.