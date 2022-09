Apple hat mit »Facetime« der Telefonie erfolgreich ein Update verpasst, nun arbeiten europäische Provider am nächsten Schritt. Damit Handynutzer ihren Gesprächspartner beim Telefonieren künftig als Hologramm sehen können, tun sich Europas große Mobilfunk-Netzbetreiber zusammen. Vodafone, Telefónica (O2), die Deutsche Telekom und die französische Firma Orange gaben am Mittwoch ein Projekt bekannt, in dem eine gemeinsame Plattform zur Übermittlung dreidimensionaler Abbilder entwickelt werden soll.