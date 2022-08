Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat vor dem Einsatz des digitalen Türschlosses HomeTec Pro CFA3000 des Herstellers Abus gewarnt. Die Behörde empfahl am Mittwoch , genau darauf zu achten, welche Variante davon installiert ist und einen bestimmten Typ zu ersetzen. Der Grund: Eine Schwachstelle im Funk-Türschlossantrieb erlaube es Angreifern, die sich in der Nähe befinden, das Schloss zu entriegeln, und sich so unbefugt Zugang zu Gebäuden, Büroräumen oder Wohnungen zu verschaffen. Details zur Schwachstelle verriet die Behörde aber nicht.