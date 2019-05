Inmitten des harten US-Vorgehens gegen den chinesischen Konzern hat die Huawei-Tochtermarke Honor am Dienstag in London zwei neue Oberklasse-Smartphones vorgestellt. Dabei machte Honor keine Angaben dazu, ob die Telefone mit Google-Apps ausgeliefert werden könnten.

Aufgrund von US-Sanktionen gegen Huawei hatte Google dem chinesischen Konzern am Montag den Zugang zu vielen Google-Diensten aufgekündigt. Das US-Wirtschaftsministerium hatte daraufhin am Dienstag einen Aufschub von 90 Tagen gewährt, während derer Huawei weiter Waren und Dienstleistungen von US-Unternehmen beziehen darf. Doch dieser Aufschub gilt nur für bereits im Markt befindliche Geräte, nicht für neue Modelle, wie sie nun Honor vorgestellt hat.

Bei den Honor 20 und Honor 20 Pro genannten Smartphones setzt der Hersteller auf leistungsstarke Kameras von Weitwinkel bis Makro, das Honor 20 Pro hat eine Telekamera mit Dreifachzoom. Herzstück der Kamera ist Sonys IMX586-Sensor mit 48 Megapixeln, der beispielsweise auch im neuen OnePlus 7 Pro verwendet wird.

Das OnePlus 7 Pro im Test Das OnePlus 7 Pro: Zum Test stand uns die Topversion mit 12 GB Arbeitsspeicher und 256 GB Speicherplatz zur Verfügung. Sie wird ausschließlich in einem Farbton geliefert, den OnePlus "Nebula Blue" nennt. Der Bildschirm des OnePlus 7 Pro hat eine Diagonale von 6,67 Zoll und eine Auflösung von 3120 x 1440 Pixeln. Eine der Besonderheiten des neuen OnePlus-Smartphones verbirgt sich unter dieser unscheinbaren Abdeckung auf der Oberseite des Gehäuses. Denn das ist der Deckel... ...der ausfahrbaren Frontkamera. OnePlus hat sich für diese Konstruktion entschieden, um den Bildschirm nicht durch eine Aussparung für die Frontkamera, eine sogenannte Notch, unterbrechen zu müssen. Die neuartige Konstruktion hatte auch zur Folge, dass die Schublade für die SIM-Karten an der Unterseite untergebracht wurde. Genau wie das Vorgängermodell 6T hat auch das 7 Pro einen in den Bildschirm integrierten Fingerabdrucksensor, der technisch verbessert wurde und sehr gut funktioniert. Bei der Lieferung klebt auf dem Display eine Schutzfolie. Anders als bei Samsungs Galaxy Fold kann und sollte man die hier abziehen. Das Display basiert auf Amoled-Technik und ist an den Seiten sanft ins Gehäuse hineingebogen, was dem Gerät einen edlen Look verleiht. Der Bildschirm selbst ist hervorragend. Eine Besonderheit ist, dass er optional mit einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hertz läuft, was beispielsweise das Scrollen durch lange Webseiten sehr flüssig erscheinen lässt. Typisch für die verwendete Amoled-Technik sind die kräftigen Kontraste und das tiefe Schwarz. Auf der Rückseite baut OnePlus erstmals ein Kamera-Trio ein. Die 48-Megapixel-Hauptkamera wird von einer 16-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera und einer 8-Megapixel-Teleobjektivkamera ergänzt. Der technische Aufwand macht sich in meist guten bis sehr guten Schnappschüssen bezahlt, wobei es dem Teleobjektiv manchmal ein wenig an Schärfe fehlt, so wie auf diesem Foto. Die Ultraweitwinkelkamera eignet sich sehr gut für Landschaftsaufnahmen, ist mit Blende f/2.2 aber nicht besonders lichtstark. Im direkten Vergleich mit der Ultraweitwinkelaufnahme zeigt dieser vom selben Ort mit dem Teleobjektiv aufgenommene Schnappschuss, wie gut man entfernte Motive damit heranholen kann.

Als Antrieb verwendet Honor den aktuellen Kirin-980-Prozessor, eine Eigenentwicklung der Huawei-Tochter HiSilicon, dessen Neuralprozessoren besonders bei der Bildoptimierung zum Einsatz kommen sollen. Da Honor diesen hauseigenen Chip als Motor für die neuen Handys wählte, droht zumindest in diesem Bereich keine Chip-Knappheit angesichts der US-Sanktionen, die Huawei auch von Halbleiter-Lieferungen aus den USA abschneiden.

Während der Präsentation der neuen Smartphones in London sprach Honor-Präsident George Zhao die heiklen Themen rund um die Spionagevorwürfe der US-Regierung nicht an. Das Honor 20 soll am 4. Juni für 499 Euro in den Handel kommen, die Pro-Variante folgt Anfang Juli für 599 Euro.

Genau wie der Mutterkonzern Huawei steht auch Honor durch den Entzug der Lizenz für bestimmte Google-Dienste und -Apps vor erheblichen Problemen mit dem Smartphone-Betriebssystem Android. Honor dürfte neue Geräte dann nicht mehr mit Google-Apps wie Gmail, YouTube und dem Play Store ausliefern. Außerhalb Chinas, wo viele dieser Dienste gesperrt sind, erwarten viele Anwender aber einen Zugang zu diesen und anderen Google-Angeboten.

Ungeachtet der aktuellen Probleme mit den USA hat Honor mit der neuen Serie ambitionierte Pläne. Die Marke will nach Samsung, Huawei und Apple zum viertgrößten Smartphone-Anbieter der Welt werden.

Für Deutschland zielt die seit einiger Zeit unabhängig von Huawei agierende Marke auf Platz drei. Zielgruppe sind jüngere Käufer, das Portfolio reicht von sehr niedrigen Einstiegspreisen bis in die 500-Euro-Klasse.