US-Sanktionen und die Folgen Huawei könnte Zugang zu wichtiger Chip-Technologie verlieren

Seit die US-Regierung Sanktionen gegen Huawei verhängte, wird die Lage des chinesischen Elektronikkonzerns zusehends schwieriger. Nach Informationen der BBC hat der britische Chip-Entwickler ARM jegliche Zusammenarbeit mit Huawei eingestellt. Für die Chinesen wäre das ein heftiger Rückschlag.

Die Chiptechnologien von ARM bilden die Basis für nahezu alle heute in Smartphones und Tablets verwendeten Prozessoren - auch für jene, die Huaweis Tochterfirma HiSilicon für die Produkte des Konzerns entwickelt.

ARM ist in Cambridge ansässig und gehört dem japanischen Technologiekonzern Softbank. Die Firma habe ihre Mitarbeiter darauf hingewiesen, dass die Chip-Designs von ARM auch aus den USA stammende Technologie enthielten und deshalb alle Geschäfte mit Huawei eingestellt werden müssten, berichtete die BBC am Mittwoch. Ohne eine Zusammenarbeit mit ARM dürfte es für Huawei schwierig werden, weiter eigene Prozessorchips, die es mit der Konkurrenz aufnehmen können, für seine Smartphones zu entwickeln.

Die USA hatten Huawei vergangene Woche auf eine schwarze Liste von Unternehmen gesetzt, deren Geschäftsbeziehungen zu US-Partnern strengen Kontrollen unterliegen. Wer künftig US-Technik an Huawei verkaufen oder transferieren will, muss dafür eine Lizenz des US-Handelsministeriums erwerben. Diese kann verweigert werden, wenn Sicherheitsinteressen berührt sind.

Das ist Huaweis P30 Pro Das P30 Pro: Huawei bietet sein neues Topsmartphone unter anderem in diesem irren Farbton an, den die Designer "Breathing Crystal" genannt haben. Und tatsächlich scheint die Lackierung zu atmen... Denn je nachdem, wie man das Gerät hält, entsteht immer wieder ein anderer Farbeindruck. Diese Aufnahme gibt die tatsächliche Farbe am besten wieder: Ein irgendwie metallisch schimmerndes Weißblau, das nach unten langsam in einen violetten Schimmer übergeht. Auffällig ist das allemal. Die robuste Schublade für zwei Nano-SIM-Karten befindet sich unten am Gerät. Eine Möglichkeit, den Speicher zu erweitern, gibt es nicht. Das Kamerasystem ist ungewöhnlich. Ganz oben steckt eine 20-Megapixel-Ultraweitwinkellinse, darunter das 40-Megapixel-Weitwinkelobjektiv und wiederum darunter der quer eingebaute Fünffach-Zoom mit 8 Megapixeln. Die kleine runde Linse rechts daneben hilft dem System dabei, die Entfernung von Motiven festzustellen. Dieses Beispielfoto wurde mit dem normalen Weitwinkelobjektiv aufgenommen und zeigt abgesehen von stürzenden Linien keine Besonderheiten. Diese Aufnahme wurde zur selben Zeit am selben Ort mit fünffachem Zoom aufgenommen. Das konnten auch die Vorgängermodelle. Hier ist dasselbe Motiv mit Zehnfach-Zoom geknipst worden. Bei dieser Weitwinkelaufnahme fallen die vielen Details und die kräftigen Farben auf. Dieses Bild ist mit der maximalen Vergrößerungsstufe des P30 Pro entstanden, dem Zoomfaktor 50, bei dem die Software einen Bildausschnitt künstlich vergrößert. Schärfer war dieser Schnappschuss trotz Stativ nicht hinzubekommen. Im Nachtmodus verlängert das P30 Pro die Belichtungszeit und macht währenddessen mehrere unterschiedlich ausgesteuerte Aufnahmen, die am Ende zu einem Bild verrechnet werden. Hier betrug die Belichtungszeit sechs Sekunden, bei anderen Testfotos bis zu 25 Sekunden. Oft braucht man die Nachtfunktion aber gar nicht. Dieses Bild wurde im Automatikmodus von einem Hotelzimmer aus geknipst.

Unter dem massiven Druck dieser Sanktionen will Huawei sein eigenes Betriebssystem spätestens zum nächsten Frühjahr einsatzbereit haben. Es werde auf Smartphones, Computern, Tablets, Fernsehern, in Autos und tragbaren Geräten laufen und mit Android-Apps kompatibel sein, kündigte der Chef der Huawei-Verbrauchersparte, Yu Chengdong, laut "Phoenix News" an. Die Software könne möglicherweise aber auch schon im Herbst fertig sein, heißt es.

Die bereits seit 2012 vorangetriebene Entwicklung eines eigenen Betriebssystems hat für Huawei große Dringlichkeit bekommen, da die US-Maßnahmen dem Konzern den Zugang zum Google-System Android erschweren. Huawei dürfte in Zukunft später als andere Smartphone-Anbieter an neue Android-Versionen kommen und wird künftig keine Google-Dienste und Apps wie Gmail, YouTube oder Chrome mehr auf seinen Produkten vorinstallieren dürfen.

Von der Liste der Geräte, auf denen man Android Q - das nächste große Update des Google-Betriebssystems - installieren kann, wurde das Huawei-Smartphone Mate 20 Pro bereits wieder gestrichen. Es war erst vor Kurzem zu dieser Liste hinzugefügt worden.

Auf ein Dekret von US-Präsident Donald Trump hin waren US-Firmen vergangene Woche alle Geschäftsbeziehungen zu Huawei untersagt worden. Google war der erste große Konzern, der darauf reagierte, indem er seinen chinesischen Großkunden vom Android-System ausschloss.

Schon am Montagabend jedoch wurden die Sanktionen für 90 Tage gelockert. Damit soll vor allem weiter die Versorgung bereits ausgelieferter Smartphones sowie der Betrieb von Mobilfunk-Netzwerken mit Huawei-Technik in den USA sichergestellt werden. Das Unternehmen ist der zweitgrößte Smartphone-Anbieter der Welt und einer der führenden Netzwerkausrüster.

Das Heidelberger Schloss in China Das hier ist China, nicht Heidelberg: Auf seinem neuen Ox Horn Campus bei Shenzhen hat Huawei sein Forschungs- und Entwicklungszentrum in aufwendigen Nachbauten von zwölf europäischen Sehenswürdigkeiten beziehungsweise Regionen untergebracht, darunter auch das Heidelberger Schloss. Im Südosten Chinas gibt es daher nun jeweils ein zweites Paris, Verona, Burgund, Luxemburg, Oxford, Brügge, Windermere, Bologna, Granada, Heidelberg, Freiburg und Krumau an der Moldau. 25.000 Mitarbeiter sollen auf dem neuen Campus arbeiten. Autoverkehr gibt es hier nicht. Bis Shenzhen sind es knapp 50 Kilometer, deshalb können Huawei-Mitarbeiter auch Wohnraum direkt auf dem Campus kaufen. Nicht jeder Arbeitnehmer dürfte die Vorstellung attraktiv finden, auf dem Firmengelände zu wohnen. Aber besser als unterm Schreibtisch zu schlafen, ist es allemal. (Hier ein Huawei-Mitarbeiter, allerdings auf einem anderen Campus der Firma in Shenzhen.) Springbrunnen in Huaweis "Granada" Teambuilding auf dem Ox Horn Campus Verbunden sind die zwölf Regionen über eine kleine "Schweizer Bundesbahn". Auch das gehört zum Ox Horn Campus: die nachgebaute Chinesisch-koreanische Freundschaftsbrücke. Das Original verbindet die Städte Dandong in China und Sinŭiju in Nordkorea. Männer, die auf Smartphones starren: Huawei-Personal in einer Kantine auf dem Ox Horn Campus. Der Campus ist bewacht, nur Mitarbeiter haben Zutritt. Huawei hat jedoch mehrere Standorte in der Region. Hier ein Blick in das Cyber Security Lab auf dem Produktions-Campus in Dongguan. Produktionshalle von Huawei in Dongguan. Empfang für Gäste von Huawei in Shenzhen. Von den insgesamt 180.000 Huawei-Mitarbeitern weltweit ist nach Unternehmensangaben fast die Hälfte mit Forschung und Entwicklung beschäftigt.

Für Nutzer bedeutet das nach jetzigem Stand, dass Google die Smartphones heutiger Huawei-Kunden in den kommenden drei Monaten weiter in vollem Umfang mit Updates und Apps versorgen kann. Für die Verwendung von US-Technologie in neuen Produkten gilt die Lockerung aber nicht. Das dürfte beispielsweise auch die am Dienstag von der Huawei-Tochter Honor neu vorgestellten Smartphones betreffen.

Angst vor den Auswirkungen

Wohl auch mit Blick auf die wegen der US-Sanktionen zu erwartenden Auswirkungen werden Huawei-Telefone beim anstehenden Start von Netzen des superschnellen 5G-Datenfunks in Großbritannien von den Mobilfunk-Betreibern nicht angeboten.

Huawei wird von US-Behörden verdächtigt, seine unternehmerische Tätigkeit zur Spionage für China zu nutzen. Beweise dafür konnten bislang nicht vorgelegt werden. Die USA drängen auch andere westliche Länder wie Deutschland, Huawei von den Netzen für den künftigen Mobilfunk-Standard 5G fernzuhalten.

Huawei hat die US-Vorwürfe stets zurückgewiesen.