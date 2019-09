Ja, sie erscheinen. Aber wann und wo, das ist unklar. Der chinesische Konzern Huawei - der nach Samsung zweitgrößte Handyhersteller der Welt - hat in München seine neuen Flaggschiff-Handys vorgestellt. Die beiden Highend-Smartphones namens Mate 30 und Mate 30 Pro werden 799 beziehungsweise 1099 Euro aufwärts kosten, gab das Unternehmen am Donnerstag bekannt.

Wann und wo die Geräte jedoch in den Handel kommen, blieb unklar - was an einem Punkt, an dem bereits der Preis öffentlich gemacht wurde, ungewöhnlich ist. Dass bei der Präsentation ausschließlich Euro-Preise der Modelle genannt wurden, dürfte aber auf Pläne für eine Markteinführung in Europa hinweisen. Angaben konkret zu Deutschland gibt es bislang nicht.

Klarer als der Veröffentlichungstermin sind einige Eckdaten der Geräte. Das Mate 30 und das Mate 30 Pro sind Smartphones im Oberklasse-Bereich, sie kommen mit 6,62 Zoll und 6,53 Zoll (Pro) Bildschirmdiagonale daher. Für mehr als genug Rechenpower sorgt im Inneren ein sehr leistungsfähiger Prozessor namens Kirin 990.

Für das Mate 30 Pro, das ein Leica-Vierfachkamera-System besitzt, verspricht Huaweis Werbeabteilung nicht weniger als eine "mobile Filmkamera in Kinoqualität". Eine spezielle 5G-Variante des Mate 30 Pro für 1199 Euro ist zudem mit dem neuesten Mobilfunkstandard kompatibel, anders als die neuen 11er-iPhones.

Angeblich der Konkurrenz überlegen

Der Chef des Huawei-Verbrauchergeschäfts, Richard Yu, betonte, die Mate-30-Smartphones seien Konkurrenz-Modellen von Apple oder Samsung in mehreren Bereichen überlegen, etwa bei der Geschwindigkeit des 5G-Datenfunks oder der Akkuleistung. Das Mate 30 bietet laut Huawei einen Akku mit 4200 mAh, das Mate 30 Pro bietet 4500 mAh.

Um die Lichtstärke der Kamera zu demonstrieren, präsentierte Richard Yu auf der Bühne das Nachtbild einer Berglandschaft - als Vergleichsbild von einem Samsung Galaxy Note 10 war einfach ein schwarzes Viereck zu sehen.

Die Gesichtserkennung der Geräte nutzt Huawei für mehrere innovative Funktionen. So blendet das Mate 30 vertrauliche Benachrichtigungen ein, wenn sein Nutzer darauf blickt. Taucht eine andere Person im Blickfeld des Telefons auf, werden die Informationen wieder versteckt. Außerdem wechselt die Bildschirmorientierung automatisch, weil die Kamera dafür auf die Position des Gesichts achtet.

Keine Google-Apps vorinstalliert

Auf beiden vorgestellten Geräten läuft eine Variante der Open-Source-Version von Googles Android-Betriebssystem, ohne vorinstallierte Google-Apps. Darüber legt der Konzern seine eigene, EMUI10 genannte Benutzeroberfläche. Auch auf den in München verfügbaren Demo-Geräten der Mate-30-Reihe waren am Donnerstag keine Google-Anwendungen wie Gmail, YouTube oder Google Maps zu sehen.

Das Fehlen der Programme hängt damit zusammen, dass die US-Regierung Huawei auf eine schwarze Liste gesetzt hat. Die USA werfen dem Unternehmen vor, mit seinen Produkten könne China Spionage betreiben. Huawei weist dies zurück.

"App Gallery" statt Play Store

Der chinesische Konzern darf neue Geräte aufgrund der US-Liste nicht mehr mit Google-Apps ausliefern. Als Alternative zu Googles App-Plattform Play Store stellte Huawei nun seinen eigenen App-Marktplatz namens "App Gallery" ins Rampenlicht. Den findet man schon jetzt auf Huawei-Geräten, im Vergleich zum Play Store führt er dort aber ein Schattendasein.

Ob sich deutsche Kunden, die von älteren Huawei-Geräten, aber zum Beispiel auch von Samsung-Handys den Umgang mit dem Play Store gewöhnt sind, nun für die "App Gallery" erwärmen könnten? Unter anderem das würde sich im Zweifel wohl erst an den Verkaufszahlen der Geräte zeigen.

Klargestellt hat Huawei am Donnerstag immerhin, dass ein weiteres neues Smartphone, das auffaltbare Mate X, zunächst nicht in Deutschland erhältlich sein wird. Das Mate X soll vom kommenden Monat an in China verkauft werden, sagte Richard Yu. Damit würde Marktführer Samsung in Europa vorerst der einzige namhafte Anbieter eines Smartphones bleiben, das sich auf die Größe eines kleinen Tablets auffalten lässt.