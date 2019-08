Huaweis große Hoffnung, vielleicht doch noch als erster großer Hersteller ein faltbares Smartphone auf den Markt zu bringen, wird sich offenbar nicht erfüllen. Auf einer Presseveranstaltung im chinesischen Shenzhen habe der Konzern eine weitere Verzögerung bei der Einführung des Mate X angekündigt, berichtet "TechRadar" am Donnerstag.

Ursprünglich hatte der Konzern angepeilt, das Smartphone mit dem faltbaren Bildschirm im Sommer auf den Markt zu bringen. Im Juni entschied man sich dann aber dazu, den Starttermin lieber auf den September zu verschieben. Vermutlich hatten die Konzerlenker dabei die Ifa in Berlin im Auge, schließlich reisen zu diesem Event Tech-Journalisten aus der ganzen Welt an.

Nun aber wird daraus nichts werden. Es gebe keine Chance mehr, den Septembertermin einzuhalten, schreibt "TechRadar" und mutmaßt, es sei unwahrscheinlich, dass das Gerät vor November in die Läden kommt. Bei Huawei sei man immerhin zuversichtlich, dass der Marktstart des Mate X noch vor dem Jahresende, also gerade so zum Weihnachtsgeschäft stattfinden werde.

SPIEGEL ONLINE Eine besondere technologische Schwierigkeit ist beim Mate X der biegsame Bildschirm aus Kunststoff

Konkrete Gründe für die neuerliche Terminverschiebung hat Huawei nicht genannt und auf eine SPIEGEL-Anfrage zum Thema bis zum Donnerstagabend nicht geantwortet. Man kann aber davon ausgehen, dass das Unternehmen einfach auf Nummer sicher gehen und jegliche denkbaren Probleme mit dem neuartigen Falt-Bildschirm ausschließen will.

Schließlich war es auch der Bildschirm, der Samsungs Galaxy Fold ausbremste. Der koreanische Konzern wollte sein Falt-Handy ursprünglich schon im April in den Handel bringen, musste den Termin aber verschieben.

SPIEGEL ONLINE Zusammengeklappt zeigt sich an der Außenseite des Mate X ein zusätzlicher, kleinerer Bildschirm, während der Faltbildschirm innen verschwindet

Mehrere Blogger und Journalisten, die vorab Testgeräte bekommen hatten, meldeten Probleme mit dem Bildschirm und dem Scharnier desselben. Einige Tester hatten auch irrtümlich die Schutzschicht auf dem Display abgezogen, die aber als Bestandteil des Bildschirms gedacht war. Auch die große Lücke zwischen Scharnier und Gehäuse in zugeklapptem Zustand wurde bemängelt.

Im Juli schließlich kündigte Samsung an, das Gerät im September in ausgewählten Märkten in den Handel bringen zu wollen. Welche Länder damit gemeint sind, ließ das Unternehmen offen. Aber auch hier kann man davon ausgehen, dass es konkrete Angaben dazu auf der Ifa geben wird.

Wenn nun nichts mehr dazwischenkommt, wird Samsung doch noch der erste Konzern sein, der seinen Kunden ein faltbares Smartphone anbieten kann, sofern diese bereit sind, rund 2000 Euro dafür zu bezahlen. Huaweis Mate X soll allerdings noch teurer werden und 2300 Euro kosten.

Dass 2019 das Jahr der Falt-Smartphones wird, wie es viele Beobachter, auch wir, geglaubt hatten, ist also eher nicht mehr anzunehmen. Vielmehr dürfte es der Branche als das Jahr der verschobenen Markteinführungen im Gedächtnis bleiben.