Backofen mit Gerichterkennung

Gesichtserkennung gibt es anderswo, auf dem Messestand von Siemens Hausgeräte kann man sich den »Backofen mit automatischer Gerichterkennung« anschauen. »Gericht in den Ofen stellen, Türe schließen und los«, so stellt sich das Unternehmen die Zukunft vor. Eine Kamera im Backraum des neuen Modells der Serie IQ700 soll mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) erkennen, was man hineingeschoben hat, etwa Pizza, Brokkoli oder Lasagne, und die passende Temperatur, Zubereitungsdauer und Heizart einstellen – samt Grillfunktion und Dampfzugabe. Viel Auswahl gibt es allerdings nicht. Derzeit soll die KI des Backofens 40 unterschiedliche Gerichte erkennen. Für exotische Rezepte wird da kein Platz sein.

Erster ist Siemens mit dieser Idee freilich nicht. Schon 2020 hat Miele auf der IFA ein ähnliches System gezeigt, das im vergangenen Jahr in 15 europäischen Ländern in den Handel kam. Der Hausgerätehersteller aus Gütersloh geht bei seinem »Smart Food ID«-System aber noch einen Schritt weiter und bietet an, Aufnahmen der Backofenkamera in sozialen Netzwerken zu teilen.