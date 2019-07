Das schwedische Möbelhaus ist längst nicht mehr nur ein Möbelhaus. Vor Jahren schon hat der Milliardenkonzern erkannt, dass die Zukunft nicht mehr nur in Bücherregalen aus Pressspan liegt, sondern im Smart Home. Den Anfang machten die per App steuerbaren Trådfri-Lampen, die ähnliche funktionieren wie die Hue-Lampen von Philips, aber viel billiger sind. Jetzt folgen die ersten vernetzen Lautsprecher, typisch für Ikea, Symfonisk genannt.

Statt nur das Konzept eines anderen Herstellers zu adaptieren, wie bei den Trådfri-Lampen, hat Ikea sich mit einem der führenden Unternehmen in diesem Bereich zusammengetan: Sonos. Das US-Unternehmen lieferte 2005 seine ersten vernetzten Musik-Player aus, war lange der einzige Anbieter solcher Systeme und profitierte von seinem Technologievorsprung.

Bei der Entwicklung der neuen Ikea-Lautsprecher habe Sonos deshalb auch vor allem seine technische Expertise eingebracht, die WLAN-Anbindung und das Sounddesign entwickelt. Von Ikea sei das Design gekommen.

Das direkte Ergebnis dieser Kooperation zeigt sich noch vor der ersten Hörprobe, bei der Installation der Lautsprecher. Die unterscheidet sich nämlich in keinem Punkt von der Inbetriebnahme eines Sonos-Lautsprechers: Auspacken, an die Steckdose anschließen, ein paar Sekunden warten und dann den neuen Lautsprecher mit der Sonos-App aktivieren. Das dauert nicht mehr als ein paar Minuten.

Und genau so geht es weiter - jedenfalls, wenn man ein iPhone, iPad oder einen iPod touch hat. Apple-Anwender können den Klang der Lautsprecher, genau wie bei denen von Sonos, nämlich noch per App an den Raum anpassen, in dem sie stehen. True Play heißt diese Funktion, die darauf basiert, dass der Lautsprecher eine Reihe von Testtönen abspielt, während man mit seinem i-Gerät durchs Zimmer geht.

Die App errechnet daraus eine Art Klangprofil des Raumes und passt den Sound entsprechend an. Das Ergebnis ist, wiederum genau wie bei den Geräten von Sonos, eine deutliche Klangverbesserung. Deshalb lohnt es sich auch, diesen Vorgang jedes Mal durchzuführen, wenn man einen solchen Lautsprecher neu platziert. Android-Nutzer bleiben leider außen vor. Weil die Mikrofone von Android-Smartphones nicht so einheitlich sind, wie die von Apple-Handys, könne man True Play auf dieser Plattform nicht anbieten, heißt es von Sonos.

US-Sound im Schweden-Design

Klanglich liegen zwischen den beiden Symfonisk-Lautsprechern, die Ikea anbietet, Welten. Der mit 99 Euro sehr günstige Regallautsprecher ist sehr mittenbetont abgestimmt. Seine Basswiedergabe reicht nicht sonderlich weit nach unten, die Höhenwiedergabe ist in Ordnung. Insgesamt ergibt sich daraus ein Klangbild, das vor allem bei der Wiedergabe von Sprache glänzt, nicht so sehr bei Partymusik. Viele Details der Basslinie von Sias "Day too soon" beispielsweise gehen schlicht verloren.

Deshalb ist der Symfonisk-Regallautsprecher eher zur Hintergrundbeschallung in Küche und Schlafzimmer geeignet. Ikea bietet als Zubehör Haken, mit denen sich das Gadget in eine Küchenleiste einhängen lässt. Im Schlafzimmer kann man ihn mit einer optionalen Wandhalterung befestigen und als Mini-Nachttisch, etwa für den Wecker, benutzen.

Wie auch bei Sonos üblich, lassen sich zwei davon als Stereopaar verwenden. Klanglich ändert das nicht viel, sorgt aber für ein gut aufgefächertes, luftiges und vor allem viel breiteres Klangbild als ein einzelner Lautsprecher.

Die Raumspar-Box

Ikeas Lautsprecher mit der eingebauten Lampe hingegen liefert schon als Solist ein wesentlich runderes Klangbild ab als die Regalbox, kostet aber auch 179 Euro. Über alle Lautstärkestufen hinweg liefert er kräftige und angenehm trockene Bässe. Darüber werden sanft ausgesteuerte Mitten und klare Höhen projiziert. In "This Must be love" von Phil Collins beispielsweise steht die Stimme des Sängers präsent und klar vor der Musik. Vor einem gleich teuren Play:1 von Sonos muss sich dieses Modell nicht verstecken. Mit seinem Klangcharakter könnte man ihn als "Easy-Listening"-Lautsprecher bezeichnen.

Die integrierte Lampe ist dabei nur ein nettes Gimmick, aber weder per App steuerbar, noch besonders schön. Ikea jedoch argumentiert mit der Möglichkeit, den Platz in einer kleinen Wohnung auf diese Weise besser nutzen zu können.

Fazit

Das hat geklappt: Ikeas Netzwerklautsprecher sind zwar nicht gleich gut, aber doch beide gute Angebote. Klanglich kann das Regal-Modell zwar nicht ganz überzeugen, punktet dafür aber mit einem Preis von 99 Euro und vielen Montagemöglichkeiten. Das Modell mit der eingebauten Tischlampe liegt preislich gleichauf mit dem klanglich sehr ähnlichen Play:1 von Sonos. Für 179 Euro bekommt man hier eine gut klingende Allround-Box. Zwei davon dürften eine ordentliche Stereoanlage abgeben.

Vorteile und Nachteile Symfonisk Regallautsprecher Sehr günstig Volle Integration ins Sonos-System Steuerung per App Klanganpassung an den jeweiligen Raum (mit Apple-Geräten) Vielfältige Montagemöglichkeiten Mittenbetonter Klang Symfonisk Tischlampen-Lautsprecher Volle Integration ins Sonos-System Steuerung per App Klanganpassung an den jeweiligen Raum (mit Apple-Geräten) Ausgewogener Klang Lichtsteuerung per Drehschalter

Mit dem Design der Tischlampen-Version kann ich mich jedoch nicht anfreunden. Während das allerdings nur meine persönlichen Vorlieben widerspiegelt, zeigte sich schon nach der Fotosession mit den beiden Lautsprechern, dass deren Oberfläche arg empfindlich ist (siehe Fotostrecke). Eine Schutzmatte liegt aber nur der Wandhalterung bei. Vielleicht sollte sie lieber jedem Regallautsprecher beigelegt werden.