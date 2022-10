Apps eine Bühne geben

Auf iPads und Macs wird mit der neuen Software zudem der Stage Manager eingeführt, eine Funktion, die es leichter machen soll, beim Multitasking zwischen häufig genutzten Apps hin- und herzuspringen. Das funktioniert allerdings für Apples Tablets nur auf iPad Pro-Modellen ab dem Baujahr 2018 sowie auf dem iPad Air der fünften Generation. Eine weitere Neuerung: Zumindest auf diesen Modellen lässt sich in den Einstellungen unter Anzeige & Helligkeit/Anzeigezoom/Darstellung nun die Darstellung des Bildschirms so verändern, dass mehr Inhalt auf das Display passt, was etwa bei Bild- und Videobearbeitung praktisch sein kann.