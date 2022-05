SideCar macht es einfach, das iPad als Monitor am Mac zu verwenden. Die Systemfunktion gibt es aber erst seit iPadOS 13. Bei einem älteren Tablet (oder iPhone) behelfen Sie sich deshalb mit der App Duet Display von ehemaligen Apple entwicklern (15 Euro). Die aktuelle Version benötigt iOS 10.3, was auf iPads ab der vierten Generation und iPads Mini ab der zweiten Generation funktioniert. Für betagtere Betriebssysteme hält der App Store aber einen Vorgänger bereit. Laut Hersteller reicht schon iOS 7. In unserem Versuch mit iOS 9 und macOS Big Sur stürzte die App allerdings hin und wieder ab.

Auf dem Mac installieren Sie die kostenlose macOS-App von Duet, die die Verbindung mit der iOS-Version herstellt. Schließen Sie das iPad per Kabel an und starten die App. Über die Menüleiste des Mac öffnen Sie das Kontrollzentrum, klicken auf den Bildschirmbutton (die zwei Rechtecke) und wählen »Duet«. In den macOS-Einstellungen unter »Monitore > Anordnen« legen Sie fest, an welcher Seite das Display positioniert ist oder ob Sie die Mac-Inhalte spiegeln möchten.

Auf dem iPad nehmen Sie Mausklicks einfach per Fingertipp vor. Eine erweiterte Gestensteuerung liefert der Anbieter nur mit Duet Air aus. Diese Lösung bietet zudem die Möglichkeit, das iPad kabellos als Mac-Display einzusetzen. Sie ist aber ungleich teurer: Es fallen pro Jahr 26,49 Euro per In-App-Kauf an. Da fahren Sie mit Astropad Standard günstiger, es kostet einmalig 29,99 Euro und macht aus dem iPad ein Grafiktablett. Sie benötigen mindestens iOS 9.1, was von allen iPads ab der zweiten Generation unterstützt wird.

Smart-Home-Steuerzentrale

Besitzen Sie keinen HomePod und kein Apple TV, dient Ihnen ein iPad als Steuerzentrale im Smart Home. Darüber können Sie nicht nur die HomeKit-Geräte bedienen, sondern auch Gästen über eigene Applegeräte einen Zugriff auf Lampen, Heizung und Co. gewähren, selbst wenn Sie nicht zu Hause sind. Zudem steuern Sie von unterwegs die smarten Produkte über das Zuhause deponierte iPad an.

Die weitere Konfiguration treffen Sie in der Home-App: Gehen Sie auf das Haus-Icon in »Zuhause«, dann auf »Einstellungen des Zuhause«. Hier laden Sie Personen mit Applegeräten ein, ebenfalls steuern zu dürfen. Tippen Sie auf eine hinzugefügte Person, um weitere Rechte wie den Fernzugriff zu ermöglichen.

Apples Smart Home aktivieren Sie in den Einstellungen hinter dem Account-Name, »iCloud > Home« – was natürlich nur dann sinnvoll ist, wenn Sie HomeKit-Produkte besitzen. Damit das Tablet seinen Dienst leistet, muss das iPad eingeschaltet, in Ihrem WLAN eingeloggt und mit Ihrer Apple-ID angemeldet sein. Schalten Sie in den iPadOS-Einstellungen unter »Home« die Funktion »Dieses iPad als Steuerzentrale benutzen« ein.

Starten Sie Ihre Filme, navigieren Sie durch Ihre Musikbibliothek, blättern Sie durch Fotosammlungen. Über ein altes iPhone oder iPad greifen Sie und Ihre Mitbewohner auf die Medien zu, die zum Beispiel auf einem NAS oder in der iCloud liegen. Über AirPlay können Sie die Inhalte auch an ein Apple TV oder einen Mac übertragen. Auch Hersteller von TV-Hardware bieten manchmal iOS-Apps zur Fernsteuerung an, zum Beispiel Amazon für Fire TV oder LG für Blu-ray-Player.

Das iOS-Gerät können Sie aber nicht nur als Fernbedienung für die Mediensteuerung verwenden, sondern (ebenfalls über AirPlay) auch als Zuspieler nutzen, nämlich wenn die Medien direkt darauf gespeichert sind.

Bilder von Ihrem Mac übertragen Sie über die iPhone-Synchronisation. Verbinden Sie hierfür das iOS-Gerät mit dem Mac, bestätigen Sie die »Vertrauen«-Meldungen.

Wechseln Sie im macOS-Finder auf das iPhone und hier zu »Fotos«. Setzen Sie den Haken für die Synchronisation und wählen den gewünschten Dateiordner oder die Fotos-Mediathek aus. Darunter können Sie die Übertragung auf ausgewählte Alben beschränken und Videos einbeziehen.

Klicken Sie abschließend auf »Anwenden«. Die Bilder finden Sie auf dem iPhone dann in der Fotos-App. Filme schieben Sie ebenfalls am besten über den Finder auf das iPhone, aber im Reiter »Dateien«, direkt in einen installierten Medienplayer. Der VLC-Player zum Beispiel ist kostenlos, begnügt sich mit iOS 9 und versteht viele Videoformate. Im Reiter »Netzwerk« greifen Sie auf einen Dateiserver im Haushalt zu oder öffnen Netzwerkstreams. So gelangen Sie auch an Ihre Inhalte im iCloud Drive oder in Dropbox.

Doch auch als Musikspieler direkt an der Stereoanlage oder einem aktiven Lautsprecher angeschlossen ist ein altes Gerät praktisch, schließlich war vor dem iPhone 7 ein Kopfhöreranschluss Standard. Als Spotify-Abonnent können Sie Ihre Musik sogar fernsteuern: Melden Sie sich auf dem alten Gerät, dem Zuspieler an der Stereoanlage, in der Spotify-App mit Ihren Zugangsdaten an. Auf Ihrem aktuellen Gerät im selben WLAN tippen Sie in Spotify bei der Wiedergabe auf das Gerätesymbol und wählen den Musikspieler. Für Apple Music funktioniert das leider nicht, die Remote-App verbindet sich nur mit einem Mac oder PC.

Digitaler Bilderrahmen

An der Wand aufgehängt kann ein iPad zum digitalen Bilderrahmen werden. Die wichtigsten Diashowfunktionen bietet schon die Fotos-App von iOS beziehungsweise iPadOS. Wechseln Sie in ein Album, zum Beispiel in Ihre Favoriten. In älteren Systemen müssen Sie nun Bilder manuell auswählen und dann auf den »Weiterleiten«-Pfeil tippen. In neueren gehen Sie direkt oben auf die drei Punkte. Nun finden Sie den Button »Diashow«.