Seit dem Wochenende kursieren in den sozialen Medien Dutzende Videos, in denen Kunden das Problem demonstrieren . Zu hören ist in den Clips ein schleifendes oder mahlendes Geräusch, das die Kamera im Gehäuse macht, während das Bild auf dem Display verwackelt. In manchen Videos ist auch zu sehen, dass die Kamera am iPhone sich dabei im Gehäuse bewegt.