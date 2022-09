Anders ist die Situation in den USA. Dort bleibt Apple bei seiner bisherigen Preispolitik. Genau wie das iPhone 13 im vergangenen Jahr kostet auch das iPhone 14 dort wieder 799 Dollar. Zwar lassen sich die Angebote nicht direkt vergleichen, da auf die Preise im US-Apple-Store die Mehrwertsteuern der jeweiligen Bundesstaaten hinzugerechnet werden müssen, die sogenannte Sales Taxes . Allerdings zeichnet sich selbst samt diesen Steuern ein deutlicher Trend ab: In Europa zieht Apple die Preisschraube an, während die iPhone-Kosten in den USA gleichbleiben.