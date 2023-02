Um die Schreibtischansicht in FaceTime, Zoom, Teams oder Webex anzuzeigen, nutzen Sie die Funktion »Bildschirm teilen«. Beim ersten Versuch fordern die Videokonferenzprogramme dafür eine gesonderte Berechtigung an. Sie müssen ihnen in den Systemeinstellungen die Erlaubnis erteilen, den Bildschirm aufzuzeichnen und anschließend das jeweilige Programm beenden und erneut starten.

Leider gibt es beim Integrationskameramodus viele Fehlerquellen, und meist liefert macOS keine qualifizierten Fehlermeldungen – Sie müssen also selbst auf die Suche gehen. Schauen Sie zunächst in die iPhone-Einstellungen unter »Allgemein/AirPlay & Handoff«. Dort gibt es die Option »Integrationskamera« – sie muss aktiviert sein.

Keins der beteiligten Geräte darf aktuell die Internetverbindung teilen. Auch, wenn Ihr Mac beispielsweise Audio oder Video per AirPlay ausgibt oder ein iPad mit SideCar verbunden ist, scheitert die drahtlose Verbindung. Schließen Sie in diesem Fall Ihr iPhone per Kabel am Mac an und bestätigen Sie auf beiden Geräten, dass diese einander vertrauen.