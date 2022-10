Apple will nicht weniger als Leben retten – dafür jedenfalls ist die Unfallerkennung im neuen iPhone 14 sowie in den neuen Modellen der Apple Watch da. Dass sie nach Autounfällen zuverlässig funktioniert, haben unabhängige, freiwillige Tester mittlerweile mehrfach bestätigt. Was aber offenbar auch Apple selbst nicht getestet hat, sind Fahrten in Achterbahnen. Wie das »Wall Street Journal« berichtet , hat allein die Notrufzentrale in der Nähe des Freizeitparks Kings Island im US-Bundesstaat Cincinnati schon sechs automatisch abgesetzte iPhone-Anrufe erhalten, weil die Geräte eine Fahrt in der dortigen Achterbahn als Unfall fehlinterpretiert haben.