Googles Elite-Hacker aus dem Project Zero haben gleich sechs schwere Sicherheitslücken in Apples Dienst iMessage entdeckt, mit denen iPhone-Besitzer ausspioniert oder sabotiert werden könnten. Am Dienstag veröffentlichten sie Informationen zu fünf von ihnen, nachdem Apple die Lücken mit der Version 12.4 seines Betriebssystems iOS geschlossen hatte.

Details zur sechsten Schwachstelle halten die Beteiligten noch zurück, weil die neue iOS-Version 12.4 das Problem nach Ansicht von Project Zero nicht vollständig behebt. Trotzdem sollten Besitzer von iOS-Geräten umgehend das Update installieren (über das Menü Einstellungen/Allgemein/Software-Update). Denn die Sicherheitslücken lassen sich für unbemerkte, nicht zu verhindernde Angriffe aus der Ferne nutzen. Die Opfer müssen dazu nichts tun, klicken oder bestätigen. Es reicht, wenn ihr Gerät eine präparierte iMessage empfängt.

Googles Natalie Silvanovich beschreibt die Schwachstellen hier und stellt einen Code zur Verfügung, mit dem sie sich ausprobieren lassen. Wie ein Angriff in der Praxis aussehen kann, zeigt ein Sicherheitsforscher, der nicht für Google arbeitet, hier im Video: Er schickt eine iMessage an ein iPhone und bekommt dadurch Zugriff auf Fotos, die im iPhone gespeichert sind.

Wer es schafft, auf der Basis solcher Schwachstellen funktionierende Exploits (Software, die Sicherheitslücken ausnutzt, um das Zielgerät zum Beispiel zu durchsuchen oder zu überwachen) zu entwickeln, kann damit sehr viel Geld verdienen. Im Fall von iOS sogar Millionen von Dollar. Der Grund: Methoden, um unbemerkt aus der Ferne und ohne Zutun der Opfer einen eigenen Code auf deren iPhone auszuführen, sind selten und bei Entwicklern von Spionagesoftware entsprechend begehrt.

Allerdings reicht das Wissen um die Schwachstellen allein nicht aus, um reich zu werden:

Zum einen schreibt Silvanovich, dass sich die Sicherheitslücken zumindest zum Teil relativ schwer kontrolliert ausnutzen lassen.

Zum anderen ist ein Exploit erst dann wirklich mächtig, wenn er das Zielgerät mehr oder weniger komplett und dauerhaft kompromittiert.

Weil Betriebssysteme wie iOS und auch Android aber diverse Sicherheitsfunktionen haben, mit denen der Zugriff auf verschiedene Bereiche erheblich erschwert wird, brauchen Angreifer meist eine ganze Kette von ausnutzbaren Schwachstellen.

Die Erkenntnisse von Project Zero zeigen daher zunächst einmal nur, dass es grundsätzlich möglich ist, auch die als vergleichsweise sicheren iOS-Geräte aus der Ferne zu überlisten - und dass selbst Apples Sicherheitsexperten Fehler machen. Darüber will Silvanovich kommende Woche auf der IT-Sicherheitskonferenz Black Hat in Las Vegas sprechen.