Nach wie vor sind unsichere oder gestohlene Passwörter das wahrscheinlich größte Sicherheitsrisiko in der gesamten IT. Apple macht mit dem Update auf iOS 16, das der iPhone-Kundschaft voraussichtlich ab Montagabend deutscher Zeit zur Verfügung stehen wird, einen Schritt in eine passwortlose Zukunft. Es ist eine der komplizierteren, aber auch eine der wichtigsten Neuerungen im Betriebssystem.