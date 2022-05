einige von Ihnen werden sich gewundert haben, als sie heute Morgen auf SPIEGEL.de die Meldung sahen, dass Apple die Produktion von iPods einstellt. Um das gleich aufzuklären: Ja, iPods gibt es immer noch und sie werden auch weiterhin verkauft – zumindest noch solange, wie der Vorrat reicht. So jedenfalls formuliert es nun Apple und sagt so selbst kein Wort davon, dass die Produktion des legendären Musikplayers endet. Womöglich wäre der Trennungsschmerz zu groß. Neben dem iMac war der iPod nicht nur ein Gadget, das Apple nach seinem Totalabsturz in den Neunzigerjahren wieder in die Gewinnzone brachte. Er war vor allem das Gerät, dass die Beziehung zwischen Apple und seinen Kunden persönlich machte. Indem man dem aus heutiger Sicht gar nicht so kleinen Player seine ganz private Musiksammlung anvertraute, wurde das technische Gerät zum persönlichen Begleiter – zu einem Begleiter, der Emotionen auslösen konnte. Und eine emotionale Bindung der Kunden an die Produkte ist der feuchte Traum jeder Marketingmanagerin. Sie schafft Fans.

Bild vergrößern Ein Teil von Karl Lagerfelds iPod-Sammlung Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Ein solcher Fan war der Designer Karl Lagerfeld, über den schon früh gemunkelt wurde, er besitze Dutzende iPods – eine formidable Fehleinschätzung. Erst vor wenigen Tagen versteigerte das Auktionshaus Sotheby's Teile aus Lagerfelds Nachlass , darunter etwa die Hälfte seiner iPod-Sammlung: 310 von 600 Exemplaren. Der Modeschöpfer soll jeden davon für ein Musikgenre, eine Musikerin oder einen Musiker reserviert haben. Fotos der Geräte zeigen Aufkleber auf den »Lily Allen«, »MIX 15x12« oder »KL 10.8.12« steht.

Steve Jobs mit dem ersten iPod Foto: ? Susan Ragan / Reuters/ REUTERS

Viele dieser iPods dürften nur zu kleinen Teilen mit Musik gefüllt sein, schließlich war einer der Vorzüge der iPods, dass sie so wahnsinnig viel Platz boten. Zur Erinnerung: Als Steve Jobs im Oktober 2001 den ersten iPod präsentierte, setzten viele Menschen mobiles Musikhören noch mit tragbaren CD-Playern gleich, damals übliche MP3-Player hatten teils nur wenige Megabyte Speicherplatz. Und dann hielt Jobs plötzlich dieses kleine Ding in die Höhe, das mit seinen fünf Gigabyte (GB) Platz für 1000 Songs bieten sollte. Irre. Aber das war nur der Anfang. Mein erster iPod – ich kaufte ihn knapp zwei Jahre nach Jobs legendärer Keynote, um mit meinem Freund und Kollegen Sönke Jahn »Das iPod-Buch « schreiben zu können – hatte schon 30 GB. Nur mit Musik war das damals kaum zu füllen. Aber man sah schon die ersten Anklänge dessen, was später das iPhone werden und können sollte. Ein Adressbuch, ein Kalender, Notizen und Sprachmemos und, ja, sogar ein paar Games ließen sich auf den 160 mal 128 monochromen Pixeln des kleinen Bildschirms spielen.

Bild vergrößern Der erste iPod des Autors Foto: Matthias Kremp / DER SPIEGEL

Weil im iPod eine Festplatte steckte, konnte man ihn aber auch für Dinge nutzen, für die später USB-Sticks populär wurden. Neben viel Musik ließ sich auch Microsofts Windows und Apples Mac OS X aufspielen, um fremde Computer mit »seinem« Betriebssystem zu starten. Wer besonders viel Langeweile hatte, konnte ein Linux auf dem kleinen Maschinchen installieren . Will Gilbert vom Hubbard Center for Genome Studies an der University of New Hampshire nutzte seinen iPod damals, um darauf die Daten eines menschlichen Genoms von Computer zu Computer zu transportieren . Dieses »Turnschuhnetzwerk« war schneller als die damals üblichen Datenleitungen. Doch mit dem »nächsten großen Ding« begann der Abstieg des iPods. Wiederum war es Steve Jobs, der die entscheidenden Worte sagte, als er das erste iPhone als »ein iPod, ein Handy, ein revolutionäres Internetgerät « anpreiste. Eine Weile versuchte Apple noch, dem iPod neben dem neuen Smartphone eine Nische zu schaffen. Bei den großen Modellen wurde die Kapazität erhöht, die kleinen iPods wurden immer kleiner. Der iPod touch wurde schließlich als iPhone ohne Phone angeboten und zuletzt 2019 aktualisiert. Mein letzter iPod-Test ist schon lange her, ich habe ihn im September 2010 aufgeschrieben und gefilmt.

Bild vergrößern Immer kleiner: ein iPod nano, Baujahr 2010 Foto: Matthias Kremp / DER SPIEGEL

Mit der Zeit ist es still geworden um Apples Musikplayer, der das Unternehmen vom Computerhersteller zu einem Konzern für Unterhaltungselektronik machte. Mit dem iTunes Music Store bahnte sich Apple den Weg für seine Services-Sparte, die für den Konzern Jahr für Jahr wichtiger wird. Im vergangenen Quartal erwirtschaftete sie einen Umsatz von fast 20 Milliarden Dollar , ein Fünftel des Gesamtumsatzes. Wie viel, oder eher, wie wenig, davon mit iPods generiert wurde, schlüsselt Apple nicht auf. Den Buchhaltern des Unternehmens aber wird der Abschied nicht schwerfallen. Apples langjähriger Marketingchef Phil Schiller hingegen bezeichnete den iPod erst vergangenes Jahr als Projekt, auf das er besonders stolz sei . In bestem Marketingsprech wird sein Nachfolger Greg Joswiak in Apples Pressemitteilung zum iPod-Aus mit der Aussage zitiert, »der Spirit des iPod« lebe in Geräten wie dem iPhone und dem HomePod weiter. Der iPod selbst allerdings, er wird bald Geschichte sein.